Ungdomspartiet til KrF skal velge ny leder, etter at Hadle Rasmus Bjuland gjorde det klart at han ikke stiller til gjenvalg ved høstens landsmøte. Han gir seg etter fire år som leder.

Prosessen med å finne en ny KrFU-leder er fortsatt i startgropen. Likevel er det allerede klart at to kandidater pekes på som Bjulands mulige arvtaker: 1. nestleder Erik Rønhovde (21) og generalsekretær Ingrid Olina Hovland (20).

Vårt Land har snakket med begge om hvilken retning de mener KrFU bør gå, og hvilke saker som er viktigst for dem.

Vil ta grep om kjønnsundervisning

– Vi skal være krystallklare på vårt kristendemokratiske fundament, og være tydelige i møte med de utfordringene vi møter som samfunn, sier Ingrid Olina Hovland.

Hun er i dag generalsekretær i KrFU, og har stilt seg til disposisjon når ny KrFU-leder skal velges i høst. Som generalsekretær har hun først og fremst en organisatorisk rolle, men ønsker seg altså over i en mer politisk lederrolle.

– Det er jeg utrolig motivert for dersom landsmøtet gir meg tillit. Det handler om at det er det politiske som driver mitt engasjement, sier hun.

Hun mener KrFU den siste tiden har posisjonert seg som en plogspiss i KrF.

– Jeg ønsker å være en tydelig og nytenkende leder, og at KrFU skal fortsette med å utvikle politiske talenter og ny politikk. Ikke minst vil jeg være med på å forme et stolt lag med stor takhøyde for ulike meninger.

– På hvilke områder mener du at partiet må være nytenkende?

– Vi må våge å stå i de debattene som ingen andre tør å ta i. Et eksempel på dette er det å få Rosa kompetanse og kjønnsforvirrende undervisning ut av skolen. Når en rekke fagpersoner er bekymret for hvordan undervisningen om kjønn påvirker barn, er vi nødt til å ta grep.

Tidligere i vår var Hovland en av dem som frontet det mye omtalte flaggforbudet da det først ble kjent i Vårt Land i forkant av KrFs landsmøte.

Arendalsuka 2024 IKKE GJENVALG: KrFU-leder Hadle Rasmus Bjuland gir seg i høst etter fire år i rollen. (Erlend Berge)

Hardere i klypa

Hovland forteller at hennes politiske engasjement startet under abortdebatten som preget valgkampen i 2021.

– Menneskeverd er derfor veldig viktig for meg. At vi sier tydelig nei til dødshjelp, og at vi var det eneste partiet som stod samlet mot en utvidelse av abortloven i høst.

I tillegg nevner hun kutt i offentlig sløsing, et styrket forsvar, kjernekraft og effektiv bistand som hennes viktigste saker.

– Vi ser at KrFU flere ganger har utfordret KrF til å ta tydeligere standpunkt, og noen mener at KrFU trekker moderpartiet i konservativ retning. Er det en retning du vil dra partiet i videre?

– Vi skal være et stolt, kristendemokratisk parti godt plantet i sentrum. Det er det sosiale hjertet som er fundamentet i partiet. Men så er vi nødt til å ta noen grep for å møte de utfordringene vi står overfor som samfunn. Det kan kanskje innebære noen litt tøffere grep, for å kunne stå opp for de som trenger det aller mest.

– Et KrFU som er litt hardere i klypa, rett og slett?

– Rett og slett, sier Hovland.

KrF må slutte å oppføre seg som et styringsparti. — Erik Rønhovde, 1. nestleder og lederkandidat

– Må slutte å oppføre seg som styringsparti

Også Erik Rønhovde, som er 1. nestleder i KrFU i dag, stiller som lederkandidat.

– KrFU har vært en stor del av livet mitt de siste årene, og jeg er motivert for å ta et større ansvar og bidra til å løfte organisasjonen videre, sier Rønhovde.

Han mener KrFU skal være et tydelig og risikovillig ungdomsparti.

– Vi skal ha takhøyde for diskusjon, men også være tydelige på det vi mener. Vi skal være stolte over politikken vi fører, og tørre å utfordre – også vårt eget moderparti.

KANDIDAT: – Vi må ta inn over oss realiteten at vi er et mindre parti, sier Erik Rønhovde om moderpartiet. (Erlend Berge)

Samtidig kommer han med et stikk til moderpartiet:

– KrF må slutte å oppføre seg som et styringsparti. Vi må ta inn over oss realiteten at vi er et mindre parti, og justere strategien deretter.

Ham viser særlig til omkampen om Melkøya-saken, som denne uken falt gjennom i Stortinget. Selv om KrF var motstander av elektrifisering av Melkøya da det ble vedtatt i 2023, signaliserte partiledelsen tidligere i år at de ikke ville støtte en reversering av prosjektet, begrunnet i ansvarlighet overfor næringslivet. Men KrFs landsmøte ville det annerledes, og sørget for at KrF likevel støtter en reversering av prosjektet.

– Det står som et eksempel på at KrF må tørre å ta et standpunkt, og snakke til velgerne våre på annen måte enn det for eksempel Arbeiderpartiet eller Høyre må gjøre.

Vil ta sløse-grep

Også Rønhovde mener KrFU må kreve handling mot offentlig sløsing.

– Vi skal prioritere de pengene vi bruker, men også vise vilje og evne til verdiskapning, og det å satse på at ungdom kommer ut i arbeid, sier Rønhovde, og viser til at KrFU har foreslått å gjøre den første millionen man tjener skattefri.

– Tar du til orde for en mindre stat?

– Nei, ikke nødvendigvis, men jeg mener at det er enkelte ting som må prioriteres bedre. Jeg sier ikke at vi skal nødvendigvis kutte i velferden for eksempel, sier Rønhovde, og nevner havvindsubsidier som eksempel på pengebruk han vil kutte.

I tillegg nevner Rønhovde en realistisk og nøktern klimapolitikk, bekjempelse av ungdomskriminalitet og å stoppe normaliseringen av narkotika som viktige saker for ham.

Den nye lederen skal velges på KrFUs landsmøte 25.–26. oktober. Før den tid skal fylkeslagene si sin mening, og valgkomiteen komme med sin innstilling.

De to kandidatene har en god tone og dialog seg imellom, bedyrer Rønhovde.

– Vi kommer til å gå ut av dette som kolleger og gode venner, uavhengig av utfall, sier han.