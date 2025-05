Han er den nye paven: – De har valgt en som står i midten av kirken

Onsdag gikk 133 kardinaler inn i Det sixtinske kapell for å velge den nye lederen for 1,4 milliarder katolikker. Nå har de talt.

Robert Francis Prevost den nye paven. Han er dermed den 267. paven i rekken, og den første amerikanske paven.

Den nye paven tar navnet Leo XIV.

69 år gamle Robert Francis Prevost fra Chicago var i mange år misjonær i Peru, før han ble erkebiskop i Chiclayo. Han ble kardinal i 2023 og har hatt en viktig stilling som rådgiver for pave Frans i utnevnelsen av nye biskoper.

Vatican Conclave New Pope Robert Francis Prevost, er pave, og tar navnet Leo XIV. (Riccardo De Luca/AP)

– Jeg tror de har valgt en som står i midten av kirken, som ikke er ekstrem i noen retning. Han har hatt en stor påvirkning på kirken allerede, sier sogneprest Pål Bratbak til NRK.

Biskop Fredrik Hansen i Oslo katolske bispedømme sier til NRK at han er glad for valget av pave.

– Kardinalene har valgt en misjonsprest til pave. Prevost er ordensprest. Han kommmer fra en klosterorden, augustinianerne, som han ledet i flere år, sier Hansen til NRK.

– Å lede en verdensvid klosterorden betyr at man reiser rundt kontiunerlig i hele verden. Så dette er en mann som kjenner verden, som kjenner kirken, legger han til.

Trump sier det er en ære med amerikansk pave

På Truth Social overrekker president Donalt Trump en hilsen til den nye paven:

«Gratulerer til kardinal Robert Francis Prevost, som nettopp ble utnevnt til pave. Det er en stor ære å høre at han er den første amerikanske paven. For en spenning, og for en stor ære for landet vårt. Jeg ser frem til å møte pave Leo XIV. Det vil bli et svært meningsfullt øyeblikk!»

I fjerde runde

Det var i den fjerde valgrunden at minst to tredjedeler av kardinalene samlet seg om én kandidat.

De fleste konklaver det siste århundret har vart i noen få dager, og pave Frans ble valgt på konklavets andre dag. Ikke siden 1830-tallet har en konklave vart i over en uke.

Saken oppdateres.