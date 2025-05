Når kommer det røyk i pipa? Følg pavevalget her

De 133 kardinalene som er stemmeberettigede går inn i Det sixtinske kapell onsdag ettermiddag for å avlegge sin første stemmeseddel. Dersom kardinalene følger den samme tidsplanen som i tidligere prosesser, vil første mulighet til å se et resultat være rundt klokka 19 onsdag kveld.

Vatican Conclave Klær til den neste paven henger klar i Tårerommet, et rom ved siden av Det sixtinske kapellet. Her skal den nye paven kle på seg før han hilser folkemassene fra balkogen. (NTB/AP)

Dersom det da stiger svart røyk fra pipen på kapellet betyr det at forsamlingen ikke har oppnådd to tredelers flertall for en kandidat. Stemmesedlene brennes i en ovn, og det tilsettes kjemikalier i ilden for å gi røyken en tydelig farge. Dersom det stiger hvit røyk, betyr det at det er oppnådd tilstrekkelig flertall for en kandidat og at en ny pave er valgt.

Vatican Conclave ORDNING: Det sixtinske kapell står klar for kardinalene som skal gå til valg første gang onsdag ettermiddag. (NTB/AP)

I dagene som følger vil kardinalene stemme fire ganger daglig, og det er mulig å speide etter røyken fra pipa rundt 10.30, 12.00, 17.30 og 19.00, ifølge Catholic News Service.

Vatican Conclave GUDSTJENESTE: Kardinalene samlet seg til messe i Peterskirken onsdag formiddag før de skal låses inn i Det sixtinske kapell for første valgrunde. (Gregorio Borgia/AP)

Tidspunktene kan imidlertid variere, og det er ikke sikkert at man vil se røyk på alle de fire tidspunktene. Dersom det ikke oppnås enighet under de første valgrundene på for- og ettermiddagen, starter en ny valgrunde umiddelbart og stemmesedlene fra de to rundene brennes sammen, ifølge Catholic News Service.

