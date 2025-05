Solveig Gjesdal, generalsekretær i Skeivt Kristent Nettverk (SKN) ønsker ikke å ta avstand fra polyamorøse forhold. Det kommer fram i en sak i avisen Dagen.

Å være i et polyamorøst forhold innebærer at man har mer enn én partner.

Ifølge Gjesdal finnes det ulike perspektiver på samlivsetiske spørsmål blant medlemmene til SKN, og at det skal være rom for det i organisasjonen:

– SKN mener at alle mennesker er skapt i Guds bilde og er elsket av Gud, uavhengig av seksuell orientering og kjønnsidentitet. Dette innebærer at alle mennesker i seg selv har en uendelig og ukrenkelig verdi. Det gjelder naturligvis også de av oss som definerer seg som polyamorøse, sier Gjesdal til Dagen.

Tidligere pinsepastor Simon Stisen reagerer på at SKN ikke gir et tydelig svar om polyamorøse forhold. Stisen er selv homofil og har deltatt i mange debatter om homofiles kår i kirken. På sin egen Facebook-profil skriver han:

– Akkurat dette syntes jeg det er så vanskelig at SKN ikke tar tydelig stilling til. Jeg skulle ønsket at «kristne skeive» kunne stått sammen om å løfte frem det trofaste, monogame parforholdet som et godt ideal.

Stisen skriver videre at han tror alle egentlig er født polyamorøse, men at det ikke skal medføre at man bør handle etter alle seksuelle impulser. Han avslutter med følgende spørsmål til SKN:

– Hvis ikke SKN skal veilede samkjønnede par til å lykkes med et livslangt, forpliktende samliv, hvem skal gjøre det da?

Generalsekretær Gjesdal i SKN sier til Vårt Land at hun opplever hele saken som «litt oppkonstruert».

– SKN mener naturligvis at det trofaste ekteskapet mellom to personer er en god ramme for samliv. Derfor arbeider vi også iherdig for at også likekjønnede par skal få sitt samliv velsignet i alle kirkesamfunn, sier hun.

– Etterspør SKN en samlivsteologi som favner mennesker som vil leve i forhold der flere enn to personer inngår?

– Vi etterspør ikke noen ekteskapsteologi utover dette, men som en interesseorganisasjon avkrever vi heller ikke en bestemt samlivsteologi av våre medlemmer.