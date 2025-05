Den Lutherske Kirke i Narvik har nylig blitt eiere av den tidligere metodistkirken i Narvik sentrum.

– Kirkebygget skal være et hjem for menigheten, som til nå har manglet et eget sted. Her skal vi ta imot Guds gaver i ord og sakrament hver søndag, og uttrykke troen gjennom bekjennelse, bønn, takk og lovsang, skriver sokneprest Markus Snellman i en skriftlig uttalelse til Dagen.

Menigheten hans tilhører Den Lutherske Kirke i Norge og Island, et lite kirkesamfunn som i 2023 talte om lag 150 medlemmer. Til nå har menigheten leid ulike lokaler til sine gudstjenester, men framover skal de bli herrer i eget hus.

Må renoveres

Først venter imidlertid et solid stykke dugnadsarbeid. Bygget, som ligger nært universitetet, har nemlig stått ubrukt i 30 år. På 90-tallet ble det kjøpt opp av en investor som hadde planer om å gjøre det om til leiligheter. Innsiden ble derfor revet, men av praktiske årsaker ble det ikke slik, ifølge Dagen.

I dag fremstår derfor gudstjenestelokalet som et bygningsskall uten gulv, skriver Den Lutherske Kirke i Norge på nettsiden sin.

«Arbeidet begynner nå med planlegging og organisering av frivillige til å hjelpe til med å gjøre bygget til et godt gudstjenestelokale og samlingspunkt for de som ønsker å være en del av en norsk luthersk kirke som viderefører den lutherske reformasjonsarven», skriver de.

Andre kirkebygg

Kirkebygget i Narvik er trossamfunnets andre kirkebygg. Fra før eier de Kvitkirka i Kautokeino, opplyses det.

Den Lutherske Kirke i Norge og Island har gudstjenester i Oslo, Reykjavik, Kautokeino, Narvik, Svolvær, Trondheim, Molde, Ålesund og Stavanger, samt bibeltimer i Torshavn på Færøyene.