Henter hjem misjonær, sier Dagen-omtale skapte sikkerhetsutfordringer

«Etter at avisen Dagen publiserte en sak om en av våre utsendinger og vedkommendes bruk av sosiale medier, har det oppstått en sikkerhetsutfordring på ett av våre felt», skriver Misjonssambandet (NLM) på sine nettsider.

Videre står det at på grunn av Dagens identifisering av utsendingen som jobber i et sensitivt område, har de nå av sikkerhetsårsaker blitt enige med utsendingen om at han skal returnere til Norge. Dagen har omtalt saken.

Avisen har de siste tre ukene publisert flere tekster om en misjonær sendt ut for Misjonssambandet som flittig har delt sine personlige meninger på sosiale medier.

– Dette er definitivt høyreekstremt og konspiratorisk tankegods, uttalte ekstremistekspert Sindre Bangstad til avisen.

Vårt Land har også omtalt saken.

Dagen har brukt bilde av misjonæren, og de omtaler han ved fornavn. I sin første sak om ham, skriver de: «Da­gen har valgt å ikke bruke NLM-utsendingens et­ter­navn av hen­syn til sikkerhetssituasjonen og til Mi­sjons­sam­ban­dets ar­beid i lan­det. Av samme grunn har Dagen valgt å ikke oppgi hvilket land han tjenestegjør i».

– Drastisk grep

Misjonsorganisasjonen skriver at de i etterkant av denne saken ser et behov for å jobbe grundigere med rutiner for bruk av sosiale medier for deres utsendinger, men presiserer at de ønsker å balansere ytringsfriheten med ansvaret man har som utsending for organisasjonen.

– Denne saken har vist at uttalelser kan komme i konflikt med vårt verdidokument, og at bruk av sosiale medier i enkelte tilfeller kan utfordre sikkerheten i felt. Dette tar vi på alvor, og vi ønsker derfor å gjennomgå og tydeliggjøre våre retningslinjer for å forebygge lignende situasjoner fremover, står det i teksten som er underskrevet av lederen for Misjonssambandet utland, Hans Arne Sanna.

Han understreker at de har hatt gode og åpne samtaler med den aktuelle utsendingen.

LEDER FOR UTENLANDSARBEIDET: Hans Arne Sanna. (Ingvild Kessel)

– Vi setter stor pris på den tjenesten vedkommende har stått i og takker for innsatsen som er lagt ned, skriver Sanna.

Til Dagen, sier Hans Aage Gravaas, som har lang fartstid i Misjonssambandet at han uttrykker stor forståelse for ledelsens beslutning.

– Jeg har stor forståelse for at dette oppleves problematisk for NLM, både i Norge, på feltet og for nasjonale kristne, sier han generelt om saken, og kaller det et «drastisk grep».