– Det er ingen tvil om at disse kuttene vil merkes. Samtidig er det viktig at vi tar grep nå før kassa er helt tom. Dette er en stor snuoperasjon, og det er de ansatte innforstått med, sier leder i Porsgrunn kirkelig fellesråd Robin Kåss til Varden.

Konsekvensene er at det fire kirker kan bli helt – eller midlertidig stengt. Det opplyser Kåss til Porgrunn Dagblad (PD).

Kirkene det skal være snakk om er Vestre kirke, Langangen kirke, Eidanger kirke og Brevik kirke.

Dyrere leie av kirkerom og økt festeavgift på gravsteder er eventuelle andre konsekvenser.

I desember kom nyheten om at Herøya kirke stengte dørene.

Flere har takket ja

– Flere ansatte har takket ja til sluttpakke, og noen går av med pensjon. Ambisjonen er å nedbemanne uten bruk av oppsigelser, sier Kåss.

Ifølge PD hadde fellesrådet i 2024 et underskudd på omtrent to millioner kroner. Et kutt i bevilgninger fra Porsgrunn bystyre i inneværende år har ikke bedret situasjonen.

– Nå som vi forhåpentligvis er ferdig med runden med sluttpakker, kan vi etter hvert se nærmere på hvordan vi blant annet kan samle aktiviteter i færre kirker, og på endringer i gudstjenesteforordningene med mer, sier Kåss til PD.

DNK sliter økonomisk

Vårt Land har tidligere omtalt kuttene som har blitt gjennomført i Den norske kirke. I 2024 ble det besluttet at 65 årsverk måtte kuttes for å bedre den økonomiske situasjonen.

I en undersøkelse som KA gjennomførte kom det fram at 1 av 4 kirkelige fellesråd vurderer eller har bestemt å stenge kirker i 2025. Dette omtalte Vårt Land i januar.

– Det er en krevende økonomisk situasjon i Dnk, som nå er blitt nødt til å nedbemanne betydelig. I tillegg er det en veldig anstrengt økonomi i fellesrådene. Vi har derfor presentert en rapport for regjeringen som belyser den økonomiske situasjonen lokalt, sa Marit Brandt Lågøyr, viseadministrerende direktør i hovedorganisasjonen KA den gangen.

Vårt Land kommer med mer.