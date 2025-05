– Noen kvinnelige prester har gitt uttrykk for uro foran bispevalget her i nord.

Det sier Jill Sæterbø Kjølaas, kapellan i Elverhøy menighet i Tromsø, til Vårt Land.

Prosessen med å finne ut hvem som skal bli Olav Øygards arvtaker som Nord-Hålogalands biskop er godt i gang. Fem kandidater har blitt nominert av bispedømmerådet og domprost Stig Lægdene har blitt etternominert.

Nå har ei gruppe kvinnelige prester i bispedømmet, alle med arbeidssted i Tromsø, sendt brev til de seks bispekandidatene. Der ber de dem klargjøre sitt teologiske standpunkt i henhold til kvinnelig prestetjeneste, og hvordan de vil forholde seg i dilemmaer som kan oppstå i forbindelse med ulike syn på saken (se faktaboks).

---

Disse spørsmålene er stilt til kandidatene:

Anerkjenner du kvinners prestetjeneste og gjør du det ut fra ditt eget personlige begrunnede teologiske ståsted? Vil du i samtale med de mannlige prestene som måtte ha problemer knyttet til kvinners prestetjeneste treffe tiltak slik at kvinnelige kolleger ikke blir skadelidende? (vedtakspunkt 4) Vil du forsikre deg om at kandidater som skal vigsles til prestetjeneste samarbeider med kvinnelige prester og at du tar dette opp selv i samtalen? (vedtakspunkt 6) Vil du i framtidige tilsettingssaker av proster være tydelig på at de også må kunne anerkjenne kvinners prestetjeneste teologisk for å kunne bli prost og leder? Vil du uttale deg tydelig om dette overfor ulike grupper innenfor Den norske kirke ved de anledningene der dette kommer opp som et spørsmål?

---

Kjølaas understreker at en slik uro kommer «hver gang» bispedømmets øverste leder skal byttes ut.

– Vi har noen kvinnelige prester som har tøffe forhistorier med dårlige erfaringer med denne typen problemstillinger. Ikke nødvendigvis fra biskop eller prost, men likefullt påførte sår fra kolleger. Derfor skaper skifter uro.

I tillegg til Kjølaas er det Kjersti Marie Lægdene, Ann Christin Elvemo, Birgit Lockertsen og May Line Angell som har signert brevet med spørsmålene. Kjølaas forteller at alle de fem har lang fartstid som prester i bispedømmet, og har gjort seg erfaringer med problemstillingen selv.

BISKOP: Snart blir det klart hvem som skal overta Olav Øygards bispekåpe. Bildet er fra da han ble vigslet i 2014. (Rune Stoltz Bertinussen/NTB)

Vårt Land har tidligere skrevet om flere tilfeller av motstand mot kvinnelig prestetjeneste i Nord-Hålogaland, for eksempel at pårørende har bedt om å få mannlig prest i forbindelse med begravelse, og at en skole ønsket det samme på en skolegudstjeneste.

Ønsker opplyst valg

Utgangspunktet for brevet er et ønske om å få et opplyst valg, ifølge Kjølaas. Prestene skal i likhet med blant annet menighetsrådene og alle landets prostene avgi stemme i den rådgivende avstemningen, som avgjør hvilke tre kandidater som går videre til siste runde i bispevalget.

Fredag 7. mai skal alle de seks kandidatene presenteres i Tromsø domkirke, for at de stemmeberettigede kan gjøre seg kjent med kandidatene. Det synes ikke underskriverne er godt nok.

Du kan være kvinnelig biskop, men likevel vise en svært stor raushet mot motsatt syn innad — Jill Sæterbø Kjølaas

– Både selvpresentasjonen og svar i intervjurundene blir ofte veldig runde, for som mannlig prest og prost kan du si at du forholder deg lojal til kirkens ordninger, men også ha en teologi som ikke fullt ut anerkjenner kvinners prestetjeneste. Derfor har vi spurt spesifikt om teologi, sier hun, og legger til:

– Som biskop eller prost, der du skal være leder for andre prester, er dette helt grunnleggende for den nødvendige tillit og trygghet.

Også kvinner er spurt

To av de seks kandidatene er kvinner. De har likevel blitt bedt om å klargjøre sitt syn på lik linje med de mannlige kandidatene.

– Da er det samhandlinga og tydeligheten vi lurer på. Du kan være kvinnelig biskop, men likevel vise en svært stor raushet mot motsatt syn innad.

Kjølaas understreker også at det ikke foreligger noen konkret mistanke om at én av de seks motsetter seg kvinners prestetjeneste, men mener likevel det er viktig å få brakt det på det rene, for at alt skal komme fram i lyset før valget skal tas.

– Og ikke minst få fram om det er en biskop som vil være tydelig inn mot miljøene han eller hun møter, enten det er menigheter eller sterke pressgrupper som ønsker noe som kan føre til at man som arbeidsgiver diskriminerer egne ansatte.

For ordens skyld: Kjersti Marie Lægdene er søster til bispekandidat og domprost Stig Lægdene.