– Når man er nede i 2-3 studenter, begynner det å bli ganske sårbart, forteller Ole Kristian Kogstad.

Han er avdelingsleder på NLA Høgskolen i Oslo, en av få i landet som tilbyr utdanning som kombinerer utøvende musikkfag med teologi- og ledelsesfag.

Siden høsten 2023 har høyskolen tilbudt årsstudium i lovsangsledelse. Årsstudium i korledelse har blitt tilbudt siden 2015, med et par års opphold fra 2018 til 2020.

Nå settes begge linjene på vent.

– På grunn av ombygging i Staffeldts gate, skal vi inn i midlertidige lokaler. Vi trengte å forenkle studietilbudet slik at vi kan ta godt vare på studentene vi tar inn. Dette er hovedgrunnen til at vi setter de minste studiene våre på pause, forteller Kogstad.

Både lovsangsledelse og korledelse er så tungt i vår tradisjon som musikkutdanning, så det kommer vi alltid til å jobbe med — Ole Kristian Kogstad

Trodde flere ville søke

NLA Høgskolen har i en årrekke utdannet musikere til både kristenmusikk og musikk-Norge gjennom flere studieprogrammer i utøvende musikk. Lovsangslinja var det første tilbudet om høyrere utdanning innen moderne lovsang i Norge, skriver NLA på sin nettside.

– Vi lagte en pakke som vi trodde ville være kjærkommen. En slags anerkjennelse av at musikkutdanning er viktig i den type tjeneste, sier han, som hadde trodd flere ville søke.

– Hva tror du er grunnen til få søkere?

– Mye av grunnen er nok at vi har spisset vår bachelor i musikk, menighet og ledelse. Den treffer nok målgruppa enda mer nå enn det den gjorde for noen år siden. Så de som tidligere kanskje kunne tenke seg et årsstudium i lovsangsledelse, vil nå ha en større del i å jobbe aktivt i en menighet. Og da er et bachelortilbud mer fristende, sier avdelingslederen.

MUSIKK: Ole Kristian Kogstad ved NLA Høgskolen mistenker at studieprogrammet i lovsangsledelse havner mellom to stoler. (Privat)

Han lurer også på om det kan ha vært markedsføring eller andre ting som kan ha påvirket.

– Hadde jeg selv villet utdannet meg til lovsangsleder, ville jeg nok først tatt et år på bibelskole og så tatt en musikkutdanning. Så jeg tror kanskje årsstudiet falt litt mellom to stoler.

Usikkert om de vil gjenopptas

Kogstad forteller at tematikken som studiene representerer, kommer til å fortsettes med.

– Både lovsangsledelse og korledelse er så tungt i vår tradisjon som musikkutdanning, så det kommer vi alltid til å jobbe med. Det er en del av vår kjernevirksomhet.

Flere emner på de to linjene har gått overens med andre studieløp på høyskolen, blant annet i bachelorprogrammet Musikk, menighet og ledelse. Årsstudiene har likevel gitt for mye administrasjonsarbeid på for få folk.

Om de vil gjenopptas, er fortsatt usikkert.

– Ikke sikkert som eksplisitte linje. Kanskje må vi juster litt på dem, slik at de treffer riktig målgruppe. Både i forhold til interessen og hva som er fremtidige behov i arbeidsmarkedet, sier Kogstad, og legger til at de vil fortsette å utdanne musikkledere, både for kirker, bedehus og organisasjoner, men også i skolesektor og kulturlivet.

– Det er en viktig del av kallet vårt, sier Kogstad.

Flere linjer har få søkere

En oversikt nettavisa Khrono har laget viser at 130 studieprogrammer i Norge har kun halvparten så mange førstevalgssøkere som antall studieplasser de tilbyr.

NLA Høgskolen ligger nest øverst på denne oversikten, med 14 studier på lista over de minst populære utdanningsprogrammene. Det gjelder blant annet studieprogrammene i samfunnsfag (Oslo), barnehagelærer (Bergen) og KRLE (Oslo).