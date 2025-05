«Her, i dette kirkerommet, satt ti ungdommer som dem, og mestret noe som for dem og familiene deres var kanskje minst like stort, bare for et langt mindre publikum».

Det skriver konfirmantmor Ragnhild Angell Wennberg i et innlegg som nylig har stått på trykk i Vårt Land om hvordan det var å delta i sønnens konfirmasjonsgudstjeneste, sammen med andre konfirmanter med ulike funksjonsnedsettelser.

Sønnen har vært «fredagskonfirmant» i Grim kirke i Kristiansand, et tilrettelagt konfirmasjonsopplegg som har vært drevet i Kristiansands-menigheten i flere år, og som sokneprest Odd Bjarne Ellefsen har hatt ansvar for de årene han har jobbet der.

SOKNEPREST: Odd Bjarne Ellefsen kaller arbeidet med Fredagskonfirmantene for et privilegium. (Erland Grøtberg)

– Arbeidet med denne gruppa er noe av det fineste vi gjør. Når vi er ferdige for året er vi nok mange som tenker at vi har lært minst like mye av konfirmantene som de har lært av oss, sier han til Vårt Land.

Kommer med lærerne

Konfirmantene kommer fra flere steder i kommunen, ikke bare menighetens sokn. Det forklarer Ellefsen at kommer av kirkas plassering i nærheten av Krossen skole, som har en egen kompetanseavdeling for elever med spesielle behov.

Mange foreldre har nok tenkt at konfirmasjon for deres sønn eller datter ikke er så lett å få til. Flere har blitt glade for å høre at vi har et tilbud, og på dagen er de fleste glade for at «det gikk» og at det ble en god opplevelse — Odd Bjarne Ellefsen, sokneprest Grim

– Vi har samlingene på fredag morgen, og da kommer deltakerne sammen med lærere fra skolen. Det gjør at konfirmantene alltid kan føle seg trygge hos oss, sier soknepresten.

Han kaller det en gjensidig tilfredshet mellom skole og kirka. Konfirmantene får bruke skoletid på samlingene i kirka, som Ellefsen mener må bety at skolen setter pris på opplegget.

Øver på gudstjenesten

Når Ellefsen får spørsmål om hvordan ei typisk konfirmantsamling ser ut, er ikke det så lett å svare på. Ettersom konfirmantgruppa er forskjellig fra år til år, kan ikke opplegget være likt hvert år. Det må tilrettelegges etter hvem de til enhver tid har i gruppa.

– Men i hovedsak forsøker vi å ha ganske lik rytme på samlingene.

Ofte har vi sett at ting som kan ha vært vanskelig før, klarer de på konfirmasjonsgudstjenesten — Odd Bjarne Ellefsen

Han forklarer at de starter med en sang, hvor alle får anledning til å si navnet sitt, før de tar ei runde hvor konfirmantene får fortelle hva de er opptatt av. Så kommer en undervisningsdel, med ei fortelling fra Bibelen eller et tema de snakker om. Deretter har de en aktivitet.

– Vi begynner tidlig å øve på selve konfirmasjonsgudstjenesten. Fra et tidlig stadium tar de på kappene, øver på å gå i prosesjon og gjør mange av oppgavene de skal ha under gudstjenesten.

Det mener soknepresten gir konfirmantene en tidlig trygghet i det de er med på. Når de begynner i november, er det meste nytt, både lederne, kirkerommet og gangen i det hele. Da hjelper det å øve i forkant av den store dagen.

– Det kan kanskje virke voldsomt å gå med kappene 2-3 måneder før de skal brukes, men det kan være mange følelser rundt et nytt plagg. Mange vil ikke i begynnelsen, men etter hvert ser de at andre gjør det og at det går bra, sier Ellefsen, og legger til:

– Ofte har vi sett at ting som kan ha vært vanskelig før, klarer de på konfirmasjonsgudstjenesten.

God respons

I innlegget skriver Wennberg: «Det er egentlig helt utrolig å tenke på at gutten som i dag hadde lest foran forsamlingen og fått alle til å smile og mange til å le med kommentarer og spørsmål underveis i gudstjenesten, har måttet jobbe ekstra hardt for å finne ordene sine.» og «Tusen takk til alle som gjør det lille ekstra for gode konfirmasjoner for hver enkelt, og takk til Odd Bjarne og Linda og alle de andre som har lagt grunnlaget for en fin konfirmasjonsdag for min gutt og vennene hans.»

Lovordene fra henne er ikke første gang soknepresten har fått god respons på opplegget Grim menighet tilbyr.

– Mange foreldre har nok tenkt at konfirmasjon for deres sønn eller datter ikke er så lett å få til. Flere har blitt glade for å høre at vi har et tilbud, og på dagen er de fleste glade for at «det gikk» og at det ble en god opplevelse.