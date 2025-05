Vår Frelsers kirke i Haugesund, som ligger 20 minutter unna cruisehavna i byen, har hatt 10.000 besøkende så langt i år utenom menighetens gudstjenester og konserter. Det kommer fram i ei pressemelding fra Haugesund kirkelige fellesråd. På det meste har 1.700 besøkende vært innom på én og samme dag.

Populær cruiseby

– Åpne kirker er viktig både for reisende og lokalbefolkningen. Her kan man finne ro, tenne lys eller ha et stille øyeblikk midt i en travel by.

BEMANNING: Inne i kirka står frivillig Rigmor Jensine Eimhjellen og menighetsforvalter Bjørg Lund klare til å ta imot besøkende. (Haugesund kirkelige fellesråd)

Det sier Bjørg Lund, menighetsforvalter i Vår Frelsers menighet i Haugesund, i pressemeldinga.

Haugesund er blant de norske byene som tar imot flest cruiseturister hvert år. I 2024 var om lag 400.000 passasjerer innom vestlandsbyen, ifølge tall fra Kystverket. Haugesunds avis har også skrevet om saken.

Uten innsats fra frivillige ville det ikke vært mulig å åpne kirkedørene så ofte — Bjørg Lund

Avhengig av frivillige

Nytt av året er at kirka holder åpent ved nesten alle cruiseanløp, uavhengig av hvilken ukedag det er. Samtidig har de valgt å utvide åpningstida med to timer daglig. Det er for omfattende åpningstider til at de ansatte i menigheten kan bemanne alt selv.

– Uten innsats fra frivillige ville det ikke vært mulig å åpne kirkedørene så ofte, sier Bjørg Lund.

Initiativet til utvidede åpningstider kom som følge av at ansatte i menigheten fikk henvendelser fra turister som ønsket å tenne lys og be inne i kirka.

I pressemeldinga vises det til anmeldelser fra Google og Tripadvisor, hvor kirka blant annet beskrives som «En skjult perle midt i sentrum – verdt et besøk». Kirka er bygd i 1901 i nygotisk stil, med innslag av jugendstil.