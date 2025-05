– Da jeg var 15 år gammel fikk min far en sykdom. Og det er en sykdom som er, for å si det rett ut, helt grusom, forteller Simen Velle, leder av Fremskrittspartiets Ungdom (FpU).

Han er gjest i Vårt Lands podkast Espen er kristen. Her tar Velle opp sitt største ankepunkt mot kristen tro: Det såkalte «ondes problem». Hvordan kan man tro på en god allmektig Gud når det finnes lidelse?

– Jeg klarer ikke i mitt stille sinn å rasjonalisere at det er noe godt som har skapt den sykdommen. Det blir et vanskelig punkt å komme seg forbi for min del. Og jeg spør alle prester jeg møter om akkurat det.

---

Espen er kristen

Splitter ny podkast fra Vårt Land, premiere 27. april

Espen PA Lervaag inviterer kjente mennesker til å utfordre ham og en teolog på sitt største ankepunkt mot kristendommen

Episoder ukentlig, publiseres søndager 06:00

Finnes åpent på alle plattformer, som Spotify, Apple Podcasts, Acast og PodMe

---

Kaller seg ikke ateist

I podkasten inviterer Espen P.A. Lervaag kjente profiler til å dele sine ankepunkter mot kristendommen.

– Klarer jeg å overbevise gjestene om at dette med Gud ikke er så dumt likevel? spør Lervaag i podkasten.

Simen Velle forteller at han hadde et aktivt forhold til Den norske kirke i oppveksten, og at han blant annet sang i kor.

– Men samtidig så har jeg møtt noen spørsmål langs veien som jeg ikke opplever at noen prester har klart å svare på, og som jeg syns har vært såpass definerende at jeg slet veldig med å tro ganske lenge.

– Det var et tidspunkt da jeg sa at Gud ikke fins. Men jeg føler at jeg har vokst litt siden jeg var der, sier Velle.

I episode 2 av Espen er kristen deltar Simen Velle i samtale med Åste Dokka og Espen P.A. Lervaag (Erlend Berge)

I dag synes det er for bastant å kalle seg ateist.

– Det er litt for fint dette universet vårt til at det er helt tilfeldig, sier han.

Likevel har han ikke fått en forklaring som han klarer å slå seg til ro med, på spørsmålet om hvordan Gud kan være god og allmektig når lidelse finnes.

Det er litt for fint dette universet vårt til at det er helt tilfeldig — Simen Velle

Lettere uten Gud?

I samtalen med Velle deltar teolog og Vårt Land-kommentator Åste Dokka.

– Dette er et dypt filosofisk og logisk problem, men først og fremst et eksistensielt og moralsk problem. Som bare gjør vondt for veldig mange mennesker, og som man alltid har lurt på, sier hun om Velles ankepunkt.

Hun utfordrer også politikeren tilbake:

– Er det lettere å håndtere grusomhet, sykdom, død dersom man ikke tror på en god Gud på en annen måte?

Espen er kristen er tilgjengelig på alle plattformer for podkast. Første episode ble sluppet 27. april. Her deltok Einar Tønrquist i samtale med Jon Romuld Håversen fra organisasjonen Laget.