Misjonssambandet åpner toppstyre for kvinner – disse stiller til valg

– Vi er svært takknemlige for alle som har svart ja til å stille til valg. Det er et stort ansvar, og et viktig kall, sier Olaf Holm, leder av valg- og fullmaktskomiteen i Misjonssambandet i en pressemelding.

For første gang kan kvinner få en plass i toppstyret til det som regnes som en av Europas største misjonsorganisasjoner. Endringen skjer etter en større strukturell endring som i løpet av året skal innføres i organisasjonen. Da skal blant annet hovedstyret, som i dag er forbeholdt menn, gjøres om til et sentralstyre som åpner for begge kjønn.

I juni i fjor kunne Vårt Land melde at valgkomiteen er godt i gang med å lete etter kandidater til organisasjonens nye toppstyre. Nå er listen over kandidater klare: 14 personer har sagt ja til å stille til valg. Av dem er 6 kvinner og 8 menn. (Se navnene i faktaboks.)

Dette har de lagt vekt på

Holm påpeker at Misjonssambandet er en organisasjon som driver et svært allsidig arbeid med misjonsvirksomhet i Norge og mange andre land, en utstrakt skolevirksomhet, leirsteder og gjenbruksbutikker.

– Vi har vektlagt å få mennesker som har bredde i kompetanse, erfaring og innsikt i misjonsarbeid, økonomi, styrearbeid og skoledrift. Vi mener at det laget vi har fått nå gir en god bredde. Dette er kandidater som vi mener kan lede organisasjonen på en fin måte fremover, sier Holm.

Komiteen har også vært opptatt av å få inn representanter fra de ulike regionene. I tillegg har de lagt vekt på å få inn et bredt spenn i alder, samt en representasjon av både kvinner og menn, opplyser han.

Til sammen syv styremedlemmer skal velges på generalforsamlingen til Misjonssambandet 8.–13. juli i Stavanger.

---

Dette er kandidatene:

1. Andreas Kiplesund, region Nord-Vest

2. Hans Fredrik Grøvan, region Sør

3. Jan Petter Opedal, region Midt

4. Johannes Sæleset, region Nord

5. Lars Stensland, region Sør-Vest

6. Liv Aase Søreng Gamst, region Sør

7. Lovise Dirdal, region Sør-Vest

8. Margareth Engås, region Vest

9. Marit Andersen, region Sør

10. Mirjam Ydstebø, region Sør-Vest

11. Paul Reidar Odeh, region Vest

12. Raymond Bjuland, region Sør-Vest

13. Sølvi Olimb, region Øst

14. Viggo Luctherach, region Sør

---

VALG: Marit Andersen er blant kandidatene som stiller til valg når medlemmer til det nye sentralstyret skal velges. (Heidi Gjeseth Klingsheim/Avisen Vårt Land)

Tar ikke gjenvalg

Marit Andersen er blant kvinnene som stiller til valg. Hun jobber som landsarbeider ved hovedkontoret til Misjonssambandet i Oslo og har i tillegg en deltidsstilling som fellesskapsutvikler i misjonsorganisasjonens region Sør.

Også flere fra dagens hovedstyre har takket ja til å stille som kandidater. Både nestleder Raymond Bjuland, Paul Reidar Odeh og Lars Stensland står på listen.

Styreleder Knut Espeland har blitt spurt om å stille til valg, men har takket nei, bekrefter lederen av valgkomiteen.

Derfor har styret vært for menn

Årsaken til at dagens hovedstyre ikke åpner for kvinner, skyldes det såkalte tjenestedelingsprinsippet. Det innebærer en teologisk forståelse av at menn og kvinner er tildelt ulike oppgaver. I Misjonssambandet betyr det at bare menn kan ha et særskilt åndelig ansvar, også kalt hyrde- eller læreansvar.

I dag er lære- og hyrdeansvaret fordelt på to organer i organisasjonen: hovedstyret og rådsmøtet. I hovedstyret sitter det syv valgte medlemmer, og én fast møtende vara. De møtes om lag syv-åtte ganger i året. Rådsmøtet møtes vanligvis en gang hvert tredje år og har de siste årene hatt i overkant av femti personer med stemmerett.

Noe av kritikken mot dagens løsning er at hovedstyret også tar stilling til en rekke saker som ikke faller inn under lære- og hyrdeansvaret, som blant annet viktige saker av strategisk og administrativ karakter. Dette er det ikke bibelsk belegg for å holde kvinner utenfor, er det blitt innvendt.

Forventer flere kvinner

I 2022 vedtok generalforsamingen at dagens hovedstyre skal byttes ut med et nytt sentralstyre som ikke skal ha lære- og hyrdeansvar. I stedet skal deler av ansvaret fremdeles ligge i rådsmøtet. I tillegg vil en opprette et nasjonalt tilsynsråd som skal ha et særskilt hyrde- og læreansvar i organisasjonen, og derfor bare bestå av menn, har Vårt Land skrevet.

Anette Sørensen Rege er rektor på Nordborg skoler på Finnsnes, som er eid av NLM. Hun har tidligere uttalt at kjønn ideelt sett ikke burde være en problemstilling når medlemmer til det nye sentralstyret skal velges.

– Når det nå likevel er en problemstilling i Misjonssambandet, så kan det ikke bare velges inn én dame. Jeg har en forventning om at det velges inn flere, uttalte hun til Vårt Land i fjor.

Knut Espeland STILLER IKKE TIL GJENVALG: Hovedstyreleder Knut Espeland stiller ikke til valg når medlemmer til det nye sentralstyret skal velges i sommer. (Erlend Berge)

---

Misjonssambandet

Også kalt NLM eller Misjonssambandet.

Ble dannet i 1891.

Er en av Europas største misjonsorganisasjoner med ca. 150 aktive misjonærer i utanlandstjeneste.

Høyeste styresmakt er generalforsamlingen. Den består av representanter (delegater) fra misjonsforeninger og lag som er registrert i organisasjonen, i tillegg til medlemmene i hovedstyret.

Mellom generalforsamlingene blir Misjonssambandet ledet av et hovedstyre.

Hovedstyret består av syv valgte medlemmer og én fast møtende vara.

Rådsmøtet har sammen med hovedstyret et særskilt læreansvar på vegne av hele organisasjonen og kan overprøve vedtak i hovedstyret av læremessig karakter. På grunn av teologien i Misjonssambandet består derfor begge organene av menn.

For første gang skal det velges et nytt sentralstyre – en ny styrestruktur som ble vedtatt på generalforsamlingen i 2022, der det tidligere hovedstyret ble vedtatt erstattet av et sentralstyre og et tilsynsråd.

Kilde: Misjonssambandet

---