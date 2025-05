Det ser ut som et hvilket som helst ungdomsmøte i ei hvilken som helst frikirke i en hvilken som helst del av Norge. Lovsangsbandet med forsangere, trommesettet som står inne i et glassbur, talen som inngår i en større taleserie, og invitasjonen til å strekke opp hånda hvis du ønsker å ta imot Jesus, er alle velkjente komponenter.

Slik har Touchpoint drevet på i tolv år, siden de først startet opp i Kristiansand i 2013. Men, uten å forandre noe særlig på hvordan de driver, eksploderte plutselig antallet deltakere i fjor høst. Fra et snitt på rundt 200 personer hver kveld, talte de plutselig 350 deltakere i gjennomsnitt. Flere ganger var de over 400 på møtene. Fra å ha tre smågrupper med til sammen rundt 15 medlemmer, er det nå over 100 som deltar fast i ei smågruppe.

– Jeg hadde håpet at du ikke skulle spørre om det, for jeg aner ikke, sier studentpastor Hannah Træen. Hun har nettopp blitt spurt hva hun tror ligger bak den nye tilstrømningen.

PASTOR: Hannah Træen var med på å starte opp Touchpoint i 2013. Nå er hun studentpastor i Randesund misjonskirke, som Touchpoint er organisert under. (Adam Read)

Etter en liten latter tar hun seg i det, og forteller at de ser utviklinga i lys av den generelle veksten norske frikirker har sett den siste tida. Hun mener også å se en helt annen åndelig temperatur, som hun kaller det.

– Det er noe åpent i kulturen blant unge mennesker som gjør at de strømmer til kirka. Vi har ikke endret så mye, men vi tror vi hadde rammene klare når veksten faktisk kom.

Træen nevner god struktur for smågrupper, mindre fellesskap som samles i hjemmene gjennom uka, gode møter og god oppfølging av frivillige.

Fyller opp møtesalen

Ved inngangspartiet står en gjeng smilende frivillige i fargerike t-skjorter, som har som oppgave å ønske alle velkommen. Inne i møtesalen er det relativt tomt, fram til det kun er to minutter igjen av nedtellinga på storskjermen.

Da velter de inn, alle som har oppholdt seg ute i inngangspartiet fram til nå. Plutselig er ikke møtesalen tom lenger. Denne siste torsdagen før studentene reiser på påskeferie avsluttes taleserien «Jesus ødelegger begravelser». Den har tatt for seg de ulike evangelietekstene som forteller om når Jesus vekker opp mennesker fra de døde.

VELKOMMEN: Før de unge voksne skal fylle opp møtesalen, ønskes de velkommen av gjengen i fargerike t-skjorter. (Adam Read)

Flytta til Søm

Randesund misjonkirke ligger på Søm, øst i Kristiansand. Å ta bussen hit fra Kristiansand sentrum, hvor mange av de andre store menighetene i byen ligger, tar rundt 20 minutter.

– Det er viktig for meg at en menighet skal kunne føles som et hjem.

NABO: Etter å ha tilhørt Randesund misjonskirke i flere år, var det naturlig for Malin Liknes å flytte ut til Søm, der menigheten ligger. (Adam Read)

Det sier Malin Liknes, som har gått på Touchpoint siden hun begynte som elev ved Ansgar bibelskole i 2019. Hun husker det som at det nærmest automatisk ble slik, ettersom stipendiatene la til rette for at elevene kunne dra dit sammen. Siden reiste mange videre, men mange bibelskoleelever har også blitt igjen, og fått oppgaver som frivillige. Det sistnevnte gjelder Liknes, som denne kvelden er forsanger i lovsangsteamet.

– Det er også viktig at jeg kan kjenne meg komfortabel, og at jeg kan bruke gavene mine her. Hvis ikke kunne jeg gjerne brukt dem et annet sted.

Liknes studerer master i samfunnsplanlegging ved Universitetet i Agder (UiA). De første årene hun studerte ved universitetet bodde hun på Lund, i nærheten av UiA. Nå har hun flyttet «over brua», til rett opp i bakken fra Randesund misjonskirke. I tillegg til noen andre faktorer kom flyttinga av et ønske om å bo nærmere menigheten hun tilhører.

– Det var naturlig å flytte hit, siden kirka er her.

På minglebordet

– Jeg begynte her fordi mange av vennene mine dro meg hit. Men jeg har blitt værende på grunn av det gode fellesskapet, og den gode forkynnelsen.

Det forteller Aleksander Felipe Banda (21). Tidligere på kvelden har han stått fremst på scenen og ledet møtet. Nå står han ute ved det såkalte «minglebordet». Her kan du henvende deg dersom du har spørsmål eller har lyst til å slå av en prat etter møtet. I løpet av tida Vårt Land står ved minglebordet, kommer det mange bort for å få med seg en bibellesseplan for påska, som tidligere har blitt annonsert fra scenen.

GJENG: Aleksander Felipe Banda (f.v.), Linnea Andernach Sævik, Stig Marius Haugland, Karianne Olsen, Simon Sætrang og Elias Fosser Minge er blant dem som går fast på Touchpoint. (Adam Read)

– Du kan komme til Touchpoint og finne folk du kan relatere til livshistoriemessig. Enten du kommer fra en ikke-troende familie, eller fra en familie med mye tro, så vil du finne noen i samme situasjon som deg, sier Simon Sætrang (26) om hva som er viktig for å bygge et godt fellesskap.

Når det gjelder det praktiske, forteller Sætrang også at mange er flinke til å samkjøre ut til Søm.

– Så det fylles godt opp på den lille parkeringsplassen utenfor her. Det viser jo hvor viktig fellesskapet er, når folk er villige til å reise såpass langt. Så noe gjør vi riktig, sier Sætrang.

Karianne Olsen (23) trekker fram at pastorene i menigheten er gode på å være til stede og faktisk snakke med dem som kommer på møte.

– De er ikke bare pastorer som står på scenen og forkynner, men de ønsker virkelig å bli kjent med alle som kommer inn døra også.

Ved minglebordet dukker det plutselig opp en som sier:

– Jeg er interessert å joine tjeneste, dukker det også opp en person som sier.

Hele gjengen ved bordet bryter ut i glede.

– Det er helt fantastisk!

---

Touchpoint

Ble først startet opp i Kristiansand i 2013.

Har siden blitt et konsept under Misjonskirken Norge med lokasjoner i Grimstad, Tromsø, Trondheim og på Bryne.

Kristent arbeid rettet spesielt mot studenter og unge voksne.

Mange som går på Touchpoint i Kristiansand hører også til i Randesund Misjonskirke

---

Vil høre fra Bibelen

Hannah Træen mener det er stor forskjeller mellom ungdommene som dukker opp på et kristent møte nå, kontra da hun selv var 20 år. Til tross for at de knapt har gjort noen endringer i uttrykket sitt på de siste tolv årene, har de vært nødt til å tilpasse seg den nye gjengen med møtedeltakere. Før begynte de gjerne møtene med en tematisk relatert popsang.

– Det funka veldig bra fram til for et år siden, sier Træen.

Derfor har de nå sluttet med det.

– Det var så mange som spurte: «Hvorfor kan ikke kirka gjøre det kirka skal gjøre? Hvorfor skal vi prøve å være noe annet?».

Hun mener ønsket om «det autensiske» kjennetegner ungdomsgenerasjonen som nå fyller opp frikirker flere steder i landet. Det er også viktig for Elias Fosser Minge (21), som til daglig studerer statsvitenskap.

– Jeg tror at mye av det som er så bra med Randesund misjonskirke og Touchpoint, er at det som formidles her er sannhet. Det er en hard sannhet, men det er mange for tida som leter etter noe de kan holde fast ved, sier Minge. Han fortsetter:

– Og dette er et miljø som tør å formidle noe som går imot kulturen, men som følger Jesus. Det drar folk fra alle kanter av byen.