– Det er ingen dramatikk i at jeg ikke stiller til valg.

Det skriver Knut Espeland, styreleder i Norsk Luthersk Misjonssamband, til Vårt Land.

Fredag ble det kjent at Espeland ikke stiller til gjenvalg som styreleder i misjonsorganisasjonen. Espeland ble purt om å stille til valg, men har takket nei.

– Jeg svarte valgkomiteen allerede for ett år siden at jeg ønsket å gi stafettpinnen videre. Da jeg for fire år siden sa ja til å stille til valg for en ny periode, bestemte jeg meg samtidig for at det skulle bli med den dersom jeg ble valgt inn.

Espeland overtok som formann, altså styreleder, etter Raymond Bjuland i 2022.

– Jeg er takknemlig for tilliten misjonsfolket viste meg. Det har vært en stor glede å få være med å sette ut i livet den strategien generalforsamlingen vedtok i 2022. Jeg er glad for at jeg fortsatt skal få engasjere meg i Misjonssambandet og visjonen Verden for Kristus», skriver han.

Espeland har vært medlem av hovedstyret siden 2015. Fra 2011 til 2015 var han ordfører i Spydeberg for Kristelig folkeparti.