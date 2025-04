Tar over som styreleder for Oase med klar visjon

Lars Aursand ble enstemmig valgt som ny leder for styret i Oase under årsmøtet sist helg.

Aursand (53) er lærer og rådgiver ved Kristen Videregående Skole i Trondheim og har også erfaring som styreleder for den Normisjon-eide bibel- og misjonsskolen Gå Ut Senteret i trønderhovedstaden.

Han har sittet i Oase-styret – også omtalt som lederskapet – i to år allerede, men rykker nå opp til ledervervet etter at Mette Boye gikk av ved årsskiftet for å bli daglig leder i Oase.

I tiden fram til årsmøtet har nestleder Trond Løberg fungert som styreleder. Han har lang erfaring fra lederskapet som han fortsetter i også etter helgens årsmøte i Fredrikstad.

– Et spesielt tidsvindu

I sin omtale av den nye styrelederen sier Mette Boye at «han har et brennende engasjement for barn og unge».

Dette bekrefter også Aursand selv:

– En av mine visjoner er å jobbe for en foryngelse av Oase. Dette er en utfordring for alle kristne organisasjoner med litt historie, og det har jo også Oase etter hvert, sier Aursand til Kristelig Pressekontor.

Han sier han kommer til å jobbe for at Oase i sterkere grad enn før skal henvende seg til et yngre publikum.

– Det er viktig for meg å særlig jobbe med barn og unge og unge voksne. Vi som er godt voksne, må kjenne vår besøkelsestid, sier Aursand og påpeker at det er vekst i aldersgruppen unge voksne i hele kirkelandskapet.

– Det er et spesielt tidsvindu nå hvor vi ser en voldsom bevegelse blant ungdom. Det som skjer, er veldig interessant, mener Aursand som også ser at påmeldingen til TenOase har gått opp.

Samles i Fredrikstad

TenOase er et eget tilbud til ungdom på ungdomsskole- og videregåendetrinnet under Oase-stevnet i Fredrikstad i juli. Andre uka i feriemåneden samles rundt 2.500 påmeldte seg i Kongstenhallen – som nå kalles Installatøren Arena. Det er ventet omtrent like mange i år. I tillegg kommer omkring 500 besøkende pr. dag som er innom på kveldsmøter.

Oase dukket opp i den kristne floraen på 1970-tallet. Helligåndsseminaret i Storsalen i 1977 regnes som starten på bevegelsen, mens det første sommerstevnet ble avholdt i Kristiansand i 1980. Jens-Petter Jørgensen var den første lederen for den karismatiske bevegelsen som i dag er tverrkirkelig, men som i første rekke har virket innenfor rammen av Den norske kirke og har en såkalt «evangelisk-luthersk forankring».

Oase finansieres i hovedsak gjennom en fast givertjeneste, og moderorganisasjonen og TenOase har i alt 2,3 årsverk, to hele stillinger i Oase og to små deltidsstillinger i TenOase.

Målet er at det faste årlige sommerstevnet i Fredrikstad skal gå i balanse, og dette har vært utfordrende. Derfor har Oase sett seg nødt til å ta inngangspenger på møtene fra dem som ikke har meldt seg på som betalende deltakere på det ukelange stevnet, noe de er blitt kritisert for.

– Vi prøver å holde prisen nede, for det er blitt dyrt for store familier å reise på Oase, innser daglig leder Mette Boye. – Vi ønsker at flest mulig skal få være med, og vi har gode ordninger for dem som ikke synes de har råd til det. Vi finner alltid en løsning, sier hun til KPK.

Samtidig som hun peker på at det koster å leie hallen og sørge for lys og lyd og alt som trengs under en hel stevneuke, sier hun at folk kan redusere utgiftene sine ved å melde seg til frivillig praktisk arbeid under arrangementet. Da får de redusert pris.

Vil forynge styret

Oase er en stiftelse, og de har ingen medlemmer. Årsmøtet består av lederskapet i tillegg til lederne for en rekke undergrupper som sammen danner et lederråd. Organisasjonen har også en valgkomite.

Mette Boye opplyser at Oase forsøker å forynge styret sitt, og under årsmøtet sist helg ble Arne Plassen valgt som nytt medlem i lederskapet. Han er 36 år gammel og dermed ingen ungfole, men han bidrar likevel til å dra alderssnittet ned i en moden forsamling med lang fartstid i Oase-bevegelsen.

Boye har selv 11 års erfaring fra Oase-styret og har vært involvert i Oase siden 2002. Det trives hun med, og hun er glad for å kunne involvere seg i bevegelsen på heltid som hun har gjort etter at hun overtok for Eivind Arnevåg som daglig leder. KPK

Av Stein Gudvangen, KPK – stein@kpk.no