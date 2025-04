«Bispedømmerådet i Nord-Hålogaland har nominert fem kandidater, og nå er Stig Lægdene som kandidat.»

Det opplyser Kirkerådet i en e-post til Vårt Land.

Jakten på ny biskop i Nord-Hålogaland er godt i gang. Mange fikk seg imidlertid en overraskelse da bispedømmerådet offentliggjorde sine fem nominerte kandidater 2. april i år:

En som anses som manges favoritt, domprost Stig Lægdende, stod ikke på listen.

At bispedømmerådet ikke nominerte Lægdene har skapt stort engasjement. Litt over en uke senere hadde det blitt samlet inn inn over 100 underskrifter for å etternominere Lægdene som bispekandidat, skrev Vårt Land.

I Tromsø har Lægdene vært sokneprest og domprost, prest i Kirkens Bymisjon og rektor ved Kirkelig utdanningsenter i Nord. I perioder hvor Olav Øygard har vært borte har Lægdene fungert som biskop.

Nå har Kirkerådet talt opp og kvalitetssikret underskriftene som har kommet inn. Dermed er Lægdende offisielt bispekandidat.

Supplerende nominasjon

Kirkens regler for valg av biskop åpner for supplerende nominasjon. Dersom en gruppe på hundre stemmeberettigede personer fra tre ulike prostier går sammen om en kandidat, kan vedkommende bli nominert i tillegg til de fem.

De tre kandidatene med flest stemmer går videre i prosessen.

Kirkerådet tilsetter ny biskop på sitt møte i Tromsø, 18. september 2025.

Dette er de fem kandidatene som bispedømmerådet nominerte tidligere i år: