Pinsepastor Daniel Alm anker dom

Den tidligere pinselederen og pastoren Daniel Alm tok i mars i år sin tidligere arbeidsgiver Västerås Pingst til retten for det han mener er en urettmessig oppsigelse.

Tidligere denne måneden falt dommen: Västmanlands tingrett mener at oppsigelsen var gyldig. Dermed tapte Alm saken.

Nå har Alm anket dommen til Arbeidsretten. Hans advokat ber dem om å oppheve oppsigelsen, samt krever at Alm skal få erstatning og kompensasjon for tapt inntekt. I tillegg krever han at Västerås Pingst skal betale saksomkostningene fra tingretten.

Det melder svenske Dagen.

- Ikke tidligere utredet

Slik Alms advokat ser det er saken prinsipielt viktig:

«Hovedspørsmålet som var omtvistet i saken gjaldt et rettsspørsmål som ikke tidligere har vært utredet i Arbeidsrettens praksis, nemlig hvordan intime forhold som en arbeidsgiver anser som tillitsskadelige skal vurderes arbeidsrettslig», heter det i anken, ifølge den svenske avisen.

Alm var fram til 2023 nasjonal leder for Pingst, den svenske Pinsebevegelsen, men gikk av etter å ha innrømmet å ha innledet seksuelle relasjoner til to kvinnelige medlemmer i menigheten. Kvinnene varslet om maktmisbruk og seksuell trakassering i forkant av oppsigelsen, har Vårt Land skreveet.

Alm fortsatte som pastor i Västerås Pingst i en periode, men ble våren 2024 sagt opp. I en uttalelse som ble lest opp for menigheten ble det sagt at Alms handlinger «ikke er forenlige med det vi kan forvente av en pastor og åndelig leder», ifølge svenske Dagen.

Eks-pastoren mente på sin side at menigheten manglet rettslig grunnlag for oppsigelsen, og valgte i juni 2024 å saksøke sin tidligere arbeidsgiver med krav om å få tilbake stillingen.

Fortalte om seksuelle relasjoner

Beslutningen om oppsigelsen kom altså etter at to kvinner sto fram og fortalte om seksuelle relasjoner. Alm på sin side mener det var kvinnene som var pådriverne til de seksuelle relasjonene, mens kvinnene mener de er blitt utsatt for maktmisbruk og manipulasjon.

Västerås Pingst mener at det ikke er forenelig å besitte jobben som pastor etter utroskap.

Dommen fra april slår fast at Alm hadde et tungt ansvar for relasjonen til kvinnene, og den vektlegger at kvinnene var i en sårbar situasjon. Tingretten mener også at pinsepastoren utnyttet sin stilling.

Alm må ifølge dommen betale nesten 400 000 svenske kroner for menighetens saksomkostninger.