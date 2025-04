Ferske søkertall: Fortsatt vekst for presteutdanning

– Dette er veldig positivt. Vi har jobbet systematisk med å få dette til, og er glade for å se at det fungerer, sier dekan Anders Runesson ved Det teologiske fakultet på Universitetet i Oslo.

Vårt Land kunne i fjor melde om en søkerboom til profesjonsstudiet i teologi ved Det teologiske fakultet (TF). Mens 25 søkere hadde dette studiet som førstevalg i 2023, var tallet i fjor hele 44.

I år kan de notere seg fortsatt vekst: 47 søkere har ført opp det seksårige studiet som sin første prioritet. Det viser ferske tall fra Samordna opptak.

Profesjonsstudiet utdanner teologer for prestetjeneste i Den norske kirke og gir forskningskompetanse for videre studier i teologi, heter det på nettsiden til TF.

Dekanen mener man kan sette interessen for prestestudiet inn i en større sammenheng.

– Både i Norge, Sverige og Danmark, men også ellers i Europa, snakkes det om en allmenn økende interesse for kristen tro. Det er grunn til å tro at den vil fortsette. Det hviler et stort ansvar både på utdanningsinstitusjoner, men også kirken og samarbeidet mellom oss, for å møte deres behov, sier Runesson.

Stabile tall

Fire norske utdanningsinstitusjoner tilbyr i dag profesjonsstudiet i teologi. Sett under ett er det en liten nedgang i antall førstevalgssøkere til dette studiet. Mens 96 søkere hadde ett av de fire profesjonsstudiene som sitt førstevalg i fjor, er det i år 83 som har det samme.

For to av utdanningsinstitusjonene er det stabile søkertall. MF vitenskapelig høyskole har i år 22 førstevalgssøkere til studiet. Det er to færre enn i fjor. NLA Høgskolen har i år som i fjor 5 søkere med profesjonsstudiet i teologi som sitt førstevalg.

Nedgang for VID

For VID vitenskapelige høgskole peker pilen ned. Mens 23 hadde profesjonsstudiet som sitt førstevalg i fjor, har kun 9 det samme i år. Det er en nedgang på over 60 prosent.

De opplever imidlertid vekst ved sine sykepleierutdanninger. «Størst er veksten i Sandnessjøen, hvor antallet med bachelor i sykepleie som førstevalg har økt med 26 prosent», skriver høyskolen i en pressemelding.

---

Tall fra Samordna opptak

Fire utdanningsinstitusjoner tilbyr profesjonsstudiet i teologi.

Mandag 28. april ble tall Tall fra Samordna opptak offentliggjort. Antall førstevalgssøkere til studiet fordeler seg slik:

Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo (47), MF vitenskapelig høyskole (22), VID vitenskapelige høgskole (9) og NLA Høgskolen (5).

---