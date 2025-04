---

Espen er kristen

Splitter ny podkast fra Vårt Land, premiere 27. april

Espen PA Lervaag inviterer kjente mennesker til å utfordre ham og en teolog på sitt største ankepunkt mot kristendommen

Episoder ukentlig, publiseres søndager 06:00

Finnes åpent på alle plattformer, som Spotify, Apple Podcasts, Acast og PodMe

Til tross for å ha gått i kristen barnehage, på kristen folkehøgskole, og at resten av familien er troende, ser Einar Tørnquist få grunner til å sette sin lit til Bibelen.

– For meg har det alltid bare vært helt uinteressant med sånne eksistensielle ting, sier han lattermildt.

– Jeg har ikke hatt det hølet i sjela. Og da har jeg heller ikke hatt noen grunn til å oppsøke Bibelen. For den tilbyr jo trøst i tomme liv, hos folk som er redde og skipbruddene og sånn. Men jeg er ingen av delene.

– Du trenger ikke trøst, og du er ikke nede for telling?

– Det går veldig bra med meg – og jeg har velferdsstaten i ryggen, sier Tørnquist, til rungende latter i studio.

«Sju-dagern» virker lite rimelig

– Hva er ditt største ankepunkt mot kristendommen?

Dette samme spørsmålet er utgangspunktet for hver episode av «Espen er kristen».

I episode én er det teolog og apologetikkansvarlig i Laget, Jon Romuld Håversen, som prøver å svare – sammen med Espen PA Lervaag.

Tørnquists største utfordringer med kristen tro, er det han opplever som mangel på logikk, sammenheng og vitenskapelige beviser.

SKAPELSES-SKEPTISK: Universets opprinnelse er ett av temaene i episode én, hvor Einar Tørnquist møter Jon Romuld Håversen og Espen PA Lervaag. (Erlend Berge)

– Det er ikke nok til å ta avgjørelser i sitt eget liv eller i samfunnet basert på dette, sier Tørnquist.

– La meg kaste ut skapelsen, for eksempel?

– Den virker lite rimelig, den sju-dageren der. Særlig at den sjuende dagen skal være med. Hvorfor skal du ha med en sjuende dag? Det er jo ikke en del av skapelsen.

– Hvis du er interessert i å finne universets opprinnelse – og det er det mange som er ... Når de begynner med å ta utgangspunkt i hvor vi er nå, går bakover i tid og finner skjelettrester, ser på universet og begynner å måle litt, bakgrunnsstråling og litt sånn forskjellig, så blir det ikke sånn som det står i Bibelen. Men det blir sånn som det står i vitenskapsbøkene, sier Tørnquist i episoden.

Teolog Jon Romuld Håversen kontrer med hva det er man krever av Bibelen:

OPPTAK: Hver søndag inviterer Espen PA Lervaag og Vårt Land til trossamtaler, med en kjent person og en teolog. (Erlend Berge)

– Det å ha et sånt én-til-én-forhold med at Bibelen må være vitenskapelig, eller den må fungere på samme måte som vi tenker i dag ... Det er liksom å tvinge bibelteksten litt mer inn i vår kontekst og enn å la den stå der og tale for seg selv.

Klarer teolog Håversen og Lervaag å svare ut Tørnquists vitenskapelige spørsmål?

Det må du høre «Espen er kristen» for å finne svar på. Podkasten ligger åpent på alle plattformer, som Spotify Apple Podcasts, Acast eller PodMe (mm).