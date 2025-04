Slutt for misjonsskipet Elieser

På et ekstraordinært landsmøte i Den indre Sjømannsmisjon ble det søndag vedtatt å selge misjonsskipet Elieser 6, skriver avisen Dagen.

Det ekstraordinære landsmøtet fant sted på bakgrunn av et vedtak fra 2024, om at man skulle innkalle til møte for å drøfte videre drift av skipet dersom det årlige underskuddet overskrider 1 million kroner.

På landsmøtet ble ulike driftsmodeller diskutert, ifølge avisen, men et flertall landet på at man ikke ser noe annet valg enn å selge det tradisjonsrike skipet.

Den indre Sjømannsmisjon skal nå få låne et skip kostnadsfritt fra Danmark.