Bare dager før Kirkemøtet braket løs i Trondheim denne helgen, skapte Arve Juritzen overskrifter med trekke seg.

Han er blant annet sterkt kritisk til at Åpen folkekirke har foreslått å legge ned Nominasjonskomiteens liste. Det er en uavhengig liste, som de lokale menighetene kan foreslå folk til.

Forslaget om nedleggelsen skal opp til debatt under Kirkemøtet.

Nå foreslår Dag Sele fra Nominasjonskomiteens liste å endre hele måten man velger Kirkemøtet på.

Med seg har han 7 av 20 personer i komiteen som behandler saken før hele Kirkemøtet skal ta stilling til den.

– Sårbart for kupp

Sele foreslår å innføre indirekte valg til bispedømmeråd og Kirkemøtet. Saken skal opp til debatt i Kirkemøtet lørdag formiddag, men er forberedt av en komite som Sele tilhører.

Skulle mer enn halvparten av Kirkemøtets 117 medlemmer støtte forslaget, vil det endre hele kirkevalget.

– Det vil sikre en sammenheng med grasroten, som vil sikre en lokal tillit til toppen av kirken.

– Jeg mener også at ordningen med direkte valg nå, med så lav oppslutning, så er det mye mer sårbart for kupp, sier han. – Et indirekte valg, vil gi lokal tillit.

Sele mener det finnes flere måter å lage en slik ordning på. En mulighet er at menighetene, gjennom et menighetsmøte, sender sine representanter til Kirkemøtet, istedenfor at representantene velges direkte av kirkens medlemmer slik det er i dag.

Alternativt kan bispedømmet velge utsendingene sine til Kirkemøtet blant medlemmer av de lokale menighetsrådene deres, mener han. Sele understreker at forslaget ikke trenger å bety noe for de ulike listene, som også i dag kan stille liste til menighetsrådsvalgene.

- Må tenke seg nøye om

Under debatten rundt saken lørdag, tar Erik Lunde, generalsekretær i Strømmestiftelsen og tidligere KrF-profil, ordet. Han mener det er en dårlig idé å innføre indirekte valg.

– Jeg tror mange av kirkens medlemmer har satt pris på muligheten til å si sin mening, og ønsker å gi sin tilslutning til Åpen folkekirke til direkte valg, sier han og legger til:

– Man skal tenke seg nøye om før man innfører ordninger som kan oppfattes som en innskrenking av demokratiet.

Lunde, som er valgt inn for Nominasjonskomiteen, mener samtidig at Kirkemøtet ikke bør legge ned den uavhengige listen. Han viser til at 73 prosent av dem som har svart på sakens høring, ønsker å beholde den.

Derimot får forslaget støtte fra biskop Stein Reinertsen.

– I nesten 2000 år har tradisjonen vært at kirken har sendt mennesker til en synode. Det er for meg en prinsipiell grunn for å ha indirekte valg.

Tett om Nominasjonskomiteen

Spørsmålet om Nominasjonskomiteens liste deler komiteen som forbereder saken.

11 av 20 støtter å fortsette ordningen Nominasjonskomiteens liste sammen med de andre partilistene under kirkevalget. Det er også Kirkerådets forslag. 9 av 20 vil skrote Nominasjonskomiteens liste.

– Et slikt forslag er utrolig arrogant, sier Jostein Ådna om å skrote Nominasjonskomitens liste.

– Det er det samme som å si at: «Slik skal ingen få lov til å tenke om kirkedemokratiet», legger til.

NIDELVEN: Jostein Ådna er professor emeritus i teologi og medlem av Kirkemøtet, her på Scandic Nidelven der møtet avholdes.

Ådna er professor emeritus i teologi ved VID vitenskapelig høgskole og sitter selv på Kirkemøtet for partiet Frimodig kirke, som hører til på den konservative siden.

Han ønsker også at kirkevalget skal være indirekte, altså at menighetsrådene velger kirkens politiske ledelse. Da hadde man, etter hans syn, ikke trengt noen lister i det hele tatt.

– Dersom man kommer dit, betyr det ikke mye for meg lenger hvilken liste jeg står på, sier han.

- Dagens valg er vanskelig å forstå

Under debatten lørdag, var saken om kirkevalg en av dem som fikk mange til å gå opp til talerstolen.

Gard-Sandaker Nielsen, leder av Åpen folkekirke. er en av dem, Han argumenterer for at velgerne må kjenne kandidatenes syn. Derfor går Åpen folkekirke inn for rene listevalg, uten Nominasjonskomiteens liste.

- Ved personvalg internt på Nominasjonskomiteens lister, kan velgerne bidra til å få inn kandidater de er grunnelgende uenige med, sier han.

LEDER: Gard-Sandaker Nielsen leder Åpen folkekirke, Oslo bispedømmeråd og er nestleder i Kirkerådet. Her fra Kirkemøtet 2025 i Trondheim.





- Vi vil ha lister med ulik profil, ikke en liste med kandidater med ulik profil, sier Sandaker Nielsen.

Han legger til at han gjerne ser flere kirkeparti, og foreslår både «Grønn liste» eller «Listen for dem som ikke ønsker et forpliktende partiprogram».

Therese Egebakken, som tidligere har argumentert for å skrote Nominasjonskomiteen, responderer med å spørre Sandaker Nielsen hva han gjør om Stortingspartiene banker på kirkedøren.

- Vi har favna alt fra fra Rødt til Frp for å vise at skillelinjene (i Kirkemøtet jour. anm.) ikke går mellom politiske saker, men kirkepolitikk, svarer Sandaker Nielsen.

Vårt Land oppdaterer saken.

---

Hvordan skal kirkevalget gjennomføres? Dette er komiteens første innstilling:

Forslaget til mindretallet, som er lagt frem av Dag Sele i komiteen, at «Ordningen med direkte valg til Kirkemøtet og bispedømmeråd erstattes med et indirekte valg, der leke medlemmer til Kirkemøtet og bispedømmeråd velges av representanter fra menighetene i bispedømmet».

Resten av komiteen, altså 13 personer, støtter «forslaget fra Kirkerådet om at valget … fortsatt skal gjennomføres som direkte valg».

Et flertall, 11 personer, foreslår å fortsette med Nominasjonskomiteens liste.

Et mindretall, 9 personer, vil skrote denne listen. «Hvis det ikke godkjennes noen listeforslag, nedsettes det en nominasjonskomité som får i oppgave å fremme en valgliste», presiserer de imidlertid.

Kilde: Den norske kirke

---