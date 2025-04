Nyvalgt biskop i tale: Frykter denne utviklingen

Vårt Land oppdaterer saken.

Foran i Vår frue kirke i Trondheim henger ett stort maleri av Jesus på korset, strøket over av regnbuens farger.

I den ellers klassiske kirken, sitter Kirkemøtet i benkeradene, folkekirkens øverste organ.

Tradisjonen tro er det den nyeste biskopen som taler til forsamlingen. Og i vår bøyde Sunniva Gylver kne foran alteret i Oslo domkirke og fikk en bispekåpe over skuldrene.

– I en både fantastisk og forferdelig verden, er det ikke alltid lett å tro på Gud, sier hun til forsamlingen.

– La ikke hjertet bli grepet av angst

Men før biskopen får slippe til, synger menigheten salmer, leser fra skriften og bekjenner syndene sine, i tråd med Den norske kirkes liturgi.

Lydnivået vitner om at forsamlingen er kirkevante folk.

Sunniva Gylver har kledd seg i bispekåpen hun fikk for bare noen måneder siden. I stedet for å stå på preikestolen, stiller hun seg på et podie foran alteret.

Kirkemøtet 2025. VÅR FRUE KIRKE: Biskop Herborg Oline Finnset og Sunniva Gylver under åpningsgudstjenesten til Kirkemøtet i Vår frue kirke i Trondheim. (Ole Martin Wold)

Preken bruker hun til å snakke om tro, tvil, frykt og glede. Utgangspunktet er et ord fra Johannes 14, der Jesus ber disiplene om å ikke la hjertet deres bli grepet av angst.

Hun forteller likevel om flere ting hun frykter. Menigheten sitter musestille og følger med. Ved siden av scenen står en døvetolk.

– Jeg frykter en utvikling mot en enda mer urettferdig, polarisert og lidelsesfylt verden, sier hun.

– Ikke alltid lett

Oslo-bispen opplever ikke at ordet fra Johannesevangeliet tar lett på hva mennesker frykter.

– Når han sier «la ikke hjertet bli grepet av angst», sier han det ikke som en krampaktig gladkristen, eller dom over den som er redd. Jesus sier det til trøst.

Gylver har selv møtt mye motgang i livet, noe hun har vært åpen om i Vårt Land tidligere.

– I en både fantastisk og forferdelig verden, er det ikke alltid lett å tro på Gud, sier hun.

Hun vil at kirken skal rommer hele livet. Også tvilen.

– Kirken favner de største gleder og sorger og alt imellom, sier hun.

Så fortsetter gudstjenesten: Med nattverd, bønn, velsignelse og utgangsprosesjon.

Åpning av møtet: – Fire kvinner

Kirkemøtets delegater har trasket bort fra Vår Frue Kire til Scandic Nidelven. Der har de program fra morgen til kveld de gjennom helgen dagene. Komitemøter, saksbehandling og diskusjoner.

Først skal likevel kirkemøtet åpnes. Hele den geistlige toppledelsen er på plass, sammen med kirkeminister Lene Vågslid som sitter på første rad.

Etter Kirkemøtet valgte Harald Hegstad som leder for Kirkerådet i fjor, består den politiske, åndelige og administrative toppledelsen nå av tre menn. Hegstad, kledd i stram dress, åpner Kirkemøtet med å peke på fire kvinner – statuer utenfor Nidarosdomen.

– De fire kvinnene er Guds fire døtre, fra venstre: sannhet, miskunn, fred og rettferd, sier han.

Hyller Trump-kritiker

Symbolikk kommer fra en gammeltestamentlig salme og er har vært historisk viktige for Norge. Han peker på disse verdiene i dag er truet, ute i verden.

– Vi opplever at sannhet erstattes med løgn, at miskunn erstattes med ubarmhjertighet, at fred erstattes med krig og konflikt, og at rettferd må vike plass for urettferdighet.

Kirketoppen trekker frem den amerikanske biskopen Mariann Budde som et forbilde, som for øvrig nylig stilte opp til et Min tro-intervju i Vårt Land. I en tale under innsettelsen av Donald Trump, gikk hun i rette med presidenten og bad ham vise nåde mot skeive og innvandrere, noe som fikk Trump til å rase.

---

Kirkemøtet 2025

Kirkemøtet er det øverste, demokratiske organet i Den norske kirke, og det samles én gang i året.

Møtet skjer 25.–28. april i Trondheim.

Kirkemøtet består av 117 medlemmer. 77 av disse er fra de 11 bispedømmerådene, som ble valgt inn i fjorårets kirkevalg. I tillegg er det 22 representanter for de ansatte i Den norske kirke, alle biskopene, leder av samisk kirkeråd og samiske representanter. Det sitter også én representant for døvemenighetene og én fra ungdomsutvalget.

I år skal Kirkemøtet blant annet ta stilling til hvordan Kirkemøtets delegater skal velges, hvilken makt biskopen skal ha som arbeidsgiver og om en trosbekjennelse skal endre oversettelse.

Det er tre kirkepolitiske lister representert på kirkemøtet, Bønnelista, Frimodig kirke og Åpen folkekirke. Utenom det kommer også den uavhengige Nominasjonskomiteens liste.

Kilde: Den norske kirke

---