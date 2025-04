KrFs landsmøte går inn for å kun tillate det norske, samiske og kvenske flagget på alle offentlige skolers flaggstenger.

Det ble klart under KrFs landsmøte i Bergen fredag.

David Hansen, førstekandidat i Østfold, tordnet mot forslaget, fordi han mente det var uklart hvorvidt forslaget omhandler barneskolen eller også andre skoletrinn.

Det mener han er noe annet enn det som lå på bordet da landsstyret behandlet saken.

– Alle vet at dette forslaget så annerledes ut da landsstyret behandlet det. Dette er endret flere ganger på en måte som gjør at dette landsmøtet har fått noe lagt foran seg som er noe av det mest skandaløse som er presentert, tordnet Hansen før han ble avbrutt av dirigentbordet.

– Dette er Viktor Orban-politikk

– Dette er Viktor Orbán-politikk, tordnet han videre.

Fra dirigentbordet ble kritikken avvist. Det er ikke uvanlig at et forslag endres flere ganger av landsstyret, påpekte dirigent Elisabeth Løland. Delegatene på landsmøtet skal bare forholde seg til landsstyrets endelige innstilling, fremholdt hun.

I en SMS til Vårt Land forklarer David Hansen hvorfor han kalte forslaget KrF vedtok for «Viktor Orbán-politikk»:

«Det er ikke vanlig i frie og demokratiske stater å vedta nasjonale forbud mot hva en kan flagge på offentlige skolers flaggstenger. Faktisk kjenner vi vel ingen andre enn nettopp Ungarn, Russland og Saudi Arabia som gjør slikt».

Det er KrFU som fremmet forslaget.

– Vi mener at skolegården skal være nøytral, sa KrFU-nestleder Constanse Borge til Vårt Land da forslaget først ble kjent.

BLE SINT: David Hansen er KrFs førstekandidat i Østfold ved stortingsvalget. Han har tidligere vært KrFU-leder. (Erlend Berge)

Reagerer etter vedtaket: – Utfordrende for sårbare

2. nestleder i Oslo KrF, Mai Lene Fløysvik Hæåk, er skuffet over eget parti etter vedtaket:

– Det er utfordrende for religiøse minoriteter å komme ut av skapet. På mange skoler i Oslo er det en stor andel minoriteter. KrF fratar nå rektorat muligheten til å vise tydelig støtte til mange som allerede føler seg alene, skriver hun per SMS til Vårt Land.

Hæåk synes vedtaket harmonerer dårlig med KrFs politiske grunnsyn:

– KrF har alltid vært for at beslutninger skal tas på lavest mulig nivå. Det bør òg gjelde hva slags flagg som skal vaie i offentlige flaggstenger.

– Symbol for mangfold og annerledeshet

Også Geirmund Lykke, fylkesleder i Trøndelag, kritiserte forslaget fra talerstolen. Han pekte på at forslaget vil ramme miljøflagg, FN-flagg og andre eventuelle flagg i skolegården.

– Jeg skjønner at forslaget er drevet av en skepsis til regnbueflagget og troen på at det er koblet til organisasjonen Fri, men det er feil. La oss da avstå for å koble dem sammen. Flagget er et symbol for mangfold og annerledeshet, og vi kan legge det til grunn, sa Lykke.

KrFU-nestleder Constanse Borge forsvarte forslaget:

– Jeg har stor respekt for utfordringene skeive og transpersoner kjenner på, men mener ikke løsningen er å flagge med ideologiske flagg på barneskoler, sa hun til landsmøtet.

KrFU bak forslaget – Vil unngå «årlig skvis»

Det er KrFU som har fremmet forslaget om flaggforbud i skolegårder. Det begrunnes med at skoleledere skal få slippe å stå i «den årlige skvisen» om hvorvidt de skal flagge eller ikke.

– Vi ser år etter år at skoleledere kommer i en skvis hvor de må ta politisk og ideologisk standpunkt, og kan bli presset av foreldre og lærere til å ta ulike standpunkt. Derfor vil vi gjøre det lettere for skolelederne med å si prinsipielt at det kun skal være norske og samiske flagg i norske skolegårder, sa Ingrid Olina Hovland, generalsekretær i KrFU, til Vårt Land da forslaget først ble kjent.

På forhånd hadde KrFs landsstyre anbefalt landsmøtet å gå inn for forbud.

– Jeg støtter intensjonen i KrFUs forslag, og jeg tror vi trenger en opprydning i reglene for flagging ved skoler og barnehager, sa nestleder Jorunn Gleditsch Lossius da saken først ble kjent.

Da endringene i flaggloven som åpnet for regnbueflagg på offentlige flaggstenger ble vedtatt i 2021, var KrF blant partiene som stemte for loven. Det skjedde mens KrF satt i regjering.

Høyre-nestleder: – lite tolerant løsning på et ikke-problem»

Høyre-nestleder Tina Bru mener at så lenge flagget blir problematisert, er det et åpenbart behov for å fortsette å heise det.

– Barn behøver ikke beskyttes mot kjærlighet og toleranse. Hvis noe bør de heller beskyttes mot intoleranse og argumentasjon som spiller opp under hatske strømninger, skriver Bru i en uttalelse til NTB.

Hun sier hun blir trist av at voksne «velger å dyrke konspirasjonsteorier og lage narrativer om at flagget betyr alt annet enn det faktisk gjør».

– Det kan fint være helt opp til den enkelte skole om man ønsker å heise det eller ikke. Et nasjonalt forbud er en veldig voldsom og lite tolerant løsning på et ikke-problem.

– Skolebyråder kom med krass kritikk på forhånd

Forslaget har utløst kritikk fra politiske motstandere. Skolebyrådene i Oslo, Bergen og Trondheim, som kommer fra henholdsvis Høyre, FrP og Venstre, kom med krass kritikk mot forslaget i et felles innlegg i Blikk:

– Å forby pride eller pride-flagg i skolen gjør ikke skolen nøytral, den gjør skolen mindre åpen, mindre tolerant og mindre inkluderende, skriver skolebyrådene i innlegget.