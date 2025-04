– Den første beskjeden jeg vil gi, er: Jeg beklager.

Øynene til den danske predikanten Torben Søndergård er fuktige. Etter hvert blir de også så våte at han må få overlevert et tørkepapir fra en av de om lag 300 personene har møtt opp i lokalene til pinsemenigheten Klippen i Sandnes denne fredags formiddagen.

Søndergård leder The Last Reformation, en kristen bevegelse som siden oppstarten i 2014 har spredt seg fra Danmark til en rekke land i hele verden. Et sentralt budskap for dem er at kristne i dag kan leve et kristenliv slik det står beskrevet i Apostlenes gjerninger. T-skjortene til flere av møtevertene i salen oppsummerer hva det kan innebære: «Kast ut demoner, helbred de syke, forkynn evangeliet, i Jesu navn!» står det, med henvisning til Matteus 10.

For å gi kristne starthjelp til en livsstil som dette, arrangerer TLR det de kaller «Kickstart». Gjennom tre dager får deltakerne undervisning i hvordan leve som de første kristne. De får også mulighet til å praktisere det de har lært på gata.

Men det har også vært knyttet kontroverser rundt arrangementene. Sist Søndergård var i Norge – for åtte år siden i samme i by – vekket det reaksjoner da Vårt Land kunne melde at han hadde drevet «demonutdrivelse» og dåp av en ung kvinne i et basseng på et av byens hoteller. Seansen delte han ufiltrert på Facebook til sine da 30.000 følgere.

I forkant av helgens arrangement er det også skepsis å spore fra menigheten Klippen, som de leier lokalene fra. De ønsker ikke dåp, da de har hørt historier om gjendåp og demonutdrivelser i forbindelse med dåp, skrev Dagen tidligere denne uken.

PÅ SCENEN:

Ble fengslet

I Danmark har pastoren dessuten fått kritikk fra flere etablerte kirker. For åtte år siden beskyldte de ham blant annet for å snakke ned andre kirker og kirkeledere, ved at han snakket om læren deres som foreldet eller ubibelsk. Det ble også problematisert at han foretok gjendåp av mennesker som allerede var døpt i andre kirker, har Dagen skrevet.

Det er det første Søndergård nå beklager fra scenen. For mye har skjedd siden han sist var i Norge, forteller han. Blant annet har han sittet 13 måneder i fengsel i USA, noe som ifølge ham selv skyldes religionsforfølgelse. Selv hevder han at han aldri har fått en skikkelig begrunnelse for hvorfor han ble fengslet, men han var en periode mistenkt for å ha vært involvert i menneskehandel. Dette har han avvist på det sterkeste.

Fengselsoppholdet har blant annet endret hans syn på andre menigheter som tenker annerledes enn ham, forteller Søndergård.

– Dette blir derfor ikke en typisk «kickstart». Jeg vil dele hva Gud har åpenbart for meg, sier han.

BIBELVERS: «Kast ut demoner, helbred de syke, forkynn evangeliet, i Jesu navn!» står det på baksiden av t-skjortene til møtevertene på «Kickstart» i Sandnes. (Caroline Teinum Gilje)

– En lengsel etter å oppleve det apostlene gjorde

En dag før arrangementet får Vårt Land snakke med Søndergård på tomannshånd, hvor han blant annet forteller hvordan The Last Reformation ble til.

Ifølge ham selv har han hatt en typisk kulturkristen oppvekst. Han ble døpt og konfirmert i Den danske folkekirke, men de ba aldri hjemme og hadde ingen bibel. Først da han oppsøkte en frikirkelige menighet som 18-åring kom han til tro.

Han skulle imidlertid ikke lese lenge i Bibelen før han merket at det var noe som skurret.

– Jeg husker jeg leste om hvordan de første kristne levde. Det var ikke som i kirken hvor vi kun møttes på gudstjenester på søndag. I stedet var de som en familie.

Men kanskje viktigst av alt: De opplevde Guds kraft.

– De helbredet syke, folk kom til tro og ble døpt. For meg ble det en lengsel å leve og oppleve det apostlene gjorde, forteller han.

DEN SISTE REFORMASJON: – Martin Luther reformerte kirken på noen områder på 1500-tallet, men han reformerte ikke kirken hele veien til begynnelsen. Der er der jeg håper vi vil se en ny reformasjon – og jeg håper det er den siste. (Caroline Teinum Gilje)

Håper hans reformasjon er den siste

I 2017 ble det til boka «Den siste reformasjon» hvor han fortalte om de første kristne og hvorfor han mente også kristne i dag skal leve som dem. Han la også ut undervisning om det på Youtube. På den måten kom han i kontakt med flere som viste seg å lengte etter det samme som han

– Hva legger du i «den siste» reformasjon?

– Martin Luther reformerte kirken på noen områder på 1500-tallet, men han reformerte ikke kirken hele veien til begynnelsen. Der er der jeg håper vi vil se en ny reformasjon – og jeg håper det er den siste.

Søndergård har ikke tall på hvor mange som er tilknyttet bevegelsen.

TILREISENDE: Raija Pokela (f.v) og Raisa Yrjola har kommet reisende fra hjemlandet Finland for å få med seg «Kickstart» i Sandnes. Det har de store forventninger til. – Jeg har tidligere vært på møte med Søndergård i Danmark. Der gikk vi på gaten og ba for folk. Vi så folk ble helbredet og demoner drevet ut, forteller Yrijola. Begge mener dette er praksiser som har støtte i Bibelen. (Caroline Teinum Gilje)

– Folk trenger frihet

Ifølge Søndergård er det ikke nye tanker han bringer til torgs med The Last Reformation, men det er «det beste» fra ulike kristne bevegelser, slik han ser det. Han nevner blant annet baptistenes vektlegging av voksendåp, metodistenes fokus på omvendelse og pinsebevegelsens oppmerksomhet på Den hellige ånd.

– Hva er du uenig i når det gjelder Luthers reformasjon?

– Det gjelder blant annet hans syn på barnedåp. Ser man på verdensbasis, så er troendes dåp det vanlige. Dåp handler om at du skal gjøres ren fra synd. De eneste som ikke har behov for å bli rene er babyer, for de er ikke bevisste på synd, sier han.

Gjendåp er derfor noe Søndergård praktiserer.

Under arrangementet dagen etter adresserer han noe av kritikken han har blitt møtt med på dette punktet.

– Sannheten er at mange driver med gjendåp selv, sier han, og viser til at mange pastorer som tilhører pentakostal tradisjon døper mennesker som allerede er barnedøpt.

Også praksisen hans med å kaste ut demoner tar han opp. Han påpeker at demonutdrivelse er noe som omtales i Bibelen og mener det er en del av kristnes oppgaver også i dag.

– Grunnen til at mange kommer til oss for å få det gjort, er fordi det ikke gjøres mange andre plasser. Folk trenger frihet. Jesus kaller oss til å gjøre det.

– Ingen demon

Til Vårt Land medgir han at demonutdrivelse i en periode tok i overkant mye tid i TLR, og hevder at dette utgjør «en veldig liten del» av det de gjør i dag. Han sier også at han har tatt bort flere videoer av seansene fra nett, da noen av de som ble filmet syntes det var vanskelig at de lå ute.

– Men det er en balanse her, for vi ønsker jo å vise hva Gud gjør. Men det voldsomste ser du ikke mer.

– Er du åpen for at det du har oppfattet som demoner kan ha andre årsaker, for eksempel psykiske lidelser?

– Ja, og selv ble jeg befridd på en annen måte for noen dager siden, sier han, og forteller hvordan han opplevde lettelse etter å ha sagt unnskyld til en person.

– Det var ingen demon. Det var bare en byrde som ble lettet. Noen ganger mener jeg vi kan snakke om demoner, men de fleste ganger er det uoppgjorte ting som kan løses ved å snakke ut og ved å gi eller få tilgivelse.

TJENESTE: – Grunnen til at mange kommer til oss for å få det gjort, er fordi det ikke gjøres mange andre plasser, sier Torben Søndergård om demonutdrivelse. (Caroline Teinum Gilje)

BOK: Torben Søndergård har skrevet bok om åpenbaringer han mener å ha fått fra Gud mens han satt i fengsel i USA. Søndergård mener fengslingen er et uttrykk for forfølgelse, på samme måte som også de første kristne ble forfulgt for sin tro. (Caroline Teinum Gilje)

Stod opp for ham i fengsel

På scenen til pinsemenigheten i Sandnes forteller Søndergård at han framover ønsker å jobbe tett med andre kristne menigheter. Viktigheten av å stå sammen som kristne fikk Søndergård erfare da han i 2022 ble satt i fengsel i USA.

– Da jeg var i fengsel følte jeg meg veldig alene. Det var hardt og jeg kunne ikke forstå hvorfor ikke kirken stod opp for meg og sa at jeg var uskyldig, sier han med tårer i øynene.

Etter hvert var det likevel noen kristne som gjorde nettopp det.

– Det var noen som jeg tidligere har kritisert som stod opp for meg, og det gjorde inntrykk på meg. Gud brukte de på en måte til å ydmyke meg, og jeg innså at vi er jo ikke fiender. Vi arbeider for det samme.

Han forteller at han ønsker å bygge på Bibelen og vil gjøre det han mener Gud har vist ham, men at han vil dele dette med større respekt for de som gjør tingene annerledes og tror på noe annet.

I ettertid av fengselsoppholdet har Søndergård tilbragt tid i Mexico hvor TLR i dag har en fysisk kirke, og hvor de jobber tett med andre kristne menigheter, noe han har opplevd som en velsignelse. Nå ønsker han å spre bevegelsen videre.

– Tanken med TLR er ikke at man trenger å bli en del av bevegelsen. For oss er målet at mennesker skal få et møte med Gud og elske Jesus, sier han.