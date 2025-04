Staten har tatt stilling til anke i Jehovas vitner-dommen

Staten anker til Høyesterett.

Det opplyser Liv Inger Gabrielsen hos Regjeringsadvokaten, som representerer staten ved Barne- og familiedepartementet.

Dermed kan det gå mot en nok en rettsrunde, denne gangen i Høyesterett, som er Norges øverste domstol.

I en pressemelding skriver Liv Inger Gjone Gabrielsen hos Regjeringsadvokaten:

– Saken reiser viktige spørsmål både om den enkeltes rett til å forlate et trossamfunn og barns rettigheter innenfor et trossamfunn. Barne- og familiedepartementet mener dette fortjener en behandling i Høyesterett.

Jehovas vitner har fra før vært gjennom to rettsrunder etter at staten nektet dem statstilskudd for årene 2021 til 2024, samt offentlig registrering som trossamfunn.

Trossamfunnet tapte mot staten i Oslo tingrett i fjor, men etter at de anket saken til Borgarting lagmannsrett, gikk de seirende ut i mars i år.

Dommen var enstemmig. Den er imidlertid ikke rettskraftig før motparten har tatt stilling til anke, og det har altså staten gjort nå.

«Ikke sannsynliggjort»

Det var to spørsmål lagmannsretten skulle ta stilling til da ankesaken gikk for retten i februar i år: OmJehovas vitners praksis med å bryte kontakten med dem som forlater trossamfunnet er et brudd på kravet om fri inn- og utmelding, og om det innebærer en krenkelse av barns rettigheter.

Da dommen var klar i mars, opplyste lagmannsretten til Vårt Land at de «ikke fant det sannsynliggjort at Jehovas vitners praksis med sosial distansering overfor døpte medlemmer som melder seg ut av trossamfunnet, utgjorde en krenkelse av medlemmers rett til fri utmelding av et trossamfunn».

«Det var heller ikke sannsynliggjort at Jehovas vitners praksis knyttet til sosial distansering overfor mindreårige døpte medlemmer som blir ekskludert eller melder seg ut av Jehovas vitner, eller praksisen overfor mindreårige døpte forkynnere som begår normbrudd, utgjorde psykisk vold eller negativ sosial kontroll rettet mot barn på en måte som krenker barns rettigheter», skrev de.

OM DOMMEN: – Jehovas vitner er under tvil regnet som en organisasjon som ikke bedriver psykisk vold, sa eks-vitne Jan Frode Nilsen om dommen fra Borgarting lagmannsrett. (Morten Marius Larsen)

– Ville ikke feiret

Ifølge dommen får Jehovas vitner tilbakebetalt sakskostnader på til sammen 8,5 millioner kroner.

Tilskuddet for Jehovas vitners 12.686 medlemmer i 2021 utgjorde om lag 16 millioner kroner.

Jan Frode Nilsen er tidligere medlem av Jehovas vitne og vitnet for staten i retten. Da dommen ble offentliggjort, var han skuffet. Samtidig mente han trossamfunnet ikke hadde grunn til å juble:

– De er under tvil regnet som en organisasjon som ikke bedriver psykisk vold. Jeg ville ikke feiret dette hvis det var meg, og det tror jeg ikke Jesus heller ville gjort, sa han.

---

Dette er saken

Jehovas vitner gikk til sak mot staten, etter at Statsforvalteren i Oslo og Viken i 2022 fratok Jehovas vitner statstilskudd. De ble også fratatt offentlig registrering som trossamfunn, som blant annet gir vigselsrett.

Statstilskuddet utgjorde rundt 16 millioner kroner i 2021.

Oslo tingrett felte dommen mandag 4. mars 2024. Der ble staten frifunnet og Jehovas vitner dømt til å betale saksomkostninger

Jehovas vitner anket saken. Ankesaken ble behandlet i Borgarting lagmannsrett 3. til 14. februar

---