Skuespiller Iben Akerlie trodde det var skjult kamera første gang hun ble fortalt at Espen PA Lervaag er pinsevenn.

Manusforfatteren og moromannen er overbevist (nok) om at Gud finnes.

Det har overrasket flere han har fortalt det til.

– Jeg tror han skapte oss, og bryr seg om oss, og har lyst å ha en relasjon til oss.

– Jeg tror jo på den røde tråden i Bibelen, at det har vært en «rescue 911» for at Gud vil ha omgang med mennesker.

I livet mitt er det så mye kvalitet i å ha den troa, at om jeg dør, og det ikke er noe der, eller det er noe helt annet, så føles det verdt det — Espen PA Lervaag

Lervaag er fullstendig inneforstått med at enkelte kan tenke at han er sprø som tror på det.

– Men samtidig, hvis du stiller en del spørsmål som ‘hvor vi kommer fra, hva er meninga med å være her, hvor skal vi når vi dør’ ...

– ... så kan kanskje Bibelen og det kristne budskapet få ting til å falle på plass.

Lar seg grille

I ukas episode av Vårt Land-podkasten Åpenbart blir vi bedre kjent Espen PA Lervaag – og troa hans. Særlig fordi han har et nytt prosjekt på gang.

Søndag 27. april har nemlig podkasten «Espen er kristen» premiere, hvor han er programleder. Vårt Land er utgiver.

Konseptet er enkelt: En gjest kommer med sitt største ankepunkt mot kristen tro. I studio møter kjendisen Espen PA Lervaag og en teolog, som svarer ut spørsmål og fordommer.

UTFORDRES: Første episode av «Espen er kristen» har Einar Tørnquist som gjest. Jon Romuld Håversen fra Laget er husteolog. Premiere 27. april. (Erlend Berge)

– Jeg ville lage denne podkasten fordi jeg var lei av å bli satt i samme bås som mange kristne som jeg ikke kjenner meg igjen i.

– Samtidig synes jeg det er interessant – for når jeg er ute og farter og snakker med mennesker, så er det overraskende mange som har en eller annen form for tro i seg.

– Men så tenker de: «Ja, men jeg gjør jo ikke sånn og sånn, jeg går jo ikke i kirken, jeg ber jo ikke. Men jeg tror på Gud».

Slik definerer en god del mennesker seg selv bort fra det å være kristen, selv om de «egentlig» er det, tenker Lervaag.

BEVIS: Espen PA Lervaag og Ruth Einervoll Nilsen snakker i Åpenbart blant om hvordan det går an å tro – selv med manglende konkrete åpenbaringer fra oven. (Erlend Berge)

– Jeg merker at folk er åpne for tro, sier han.

Verdensbildet, per akkurat nå, kan være en av grunnene, tror han. En annen grunn: at bølgen av nyateisme har avtatt.

– Det å fornekte og fornekte ... Jeg tror ikke det ligger i oss naturlig som mennesker. Jeg tror vi alltid vil søke noe annet.

Ta det før dødsleiet

Enkelte av gjestene Lervaag har invitert, avviser kristendommen fordi de ikke ser noen grunn til å tro.

De ser rett og slett ikke hvordan de trenger en høyere himmel.

– Det tenker jeg er helt naturlig. For i våre daglige liv så går det meste bra. Men jeg tror på et eller annet tidspunkt i livet vil du møte på noe som gjør at du kanskje må revurdere den holdninga.

– Det kommer en tid hvor disse spørsmålene vil dukke opp. Men da skjønner jeg ikke hvorfor man ikke kan stille seg det spørsmålet med en gang?

– Så slipper man liksom å ta det når du er surrete på dødsleiet, sier Lervaag lattermildt.

– Du har sagt noe sånt som at ‘om alt viser seg å ikke stemme likevel, så er jeg likevel glad for å ha trodd, det føles verdt det’. Hva legger du i det?

– I livet mitt er det så mye kvalitet i å ha den tryggheten og den troa, at om jeg dør, og det ikke er noe der, eller det er noe helt annet ...

– ... så har livet mitt hatt en så mye større kvalitet med at jeg kan få lov å tro, at det fortsatt føles verdt det. Jeg vil ikke føle meg bedratt. Jeg vil tenke at det var ikke så dumt.

---

Espen er kristen

Ny podkast fra Vårt Land, premiere 27. april

Episoder ukentlig, publiseres søndager 06:00

Programleder og idéskaper er Espen PA Lervaag

---

Hva er bevisene?

I samtalene Lervaag har om troa si – i hverdagen, på jobb, på fest og i podkaststudioet – kan enkelte etterlyse bevis for Guds eksistens.

– Hvis Gud er skaper, og så stor som Bibelen sier, må han vel kunne vise seg, gjennom en bønn?

– Det hadde vært skikkelig deilig, da, om han gjorde det. Jeg skjønner at dette ikke henger sammen for folk.

– Hvordan forklarer vi at vi kan tro på en Gud som er de gode kreftene i verden, men hvis vi ber Gud om noe, så kan vi ikke garantere at han gjør noe med det?

INNSPILLING: Produsent Ruth Einervoll Nilsen med programleder Espen PA Lervaag under opptak av «Espen er kristen». Nå har de snudd rollene for én episode – hvor Lervaag er gjest i Åpenbart. (Erlend Berge)

– Jeg forklarer i hvert fall første delen av det med at Bibelen sier at troen er en gave. Hvis Gud hadde flydd rundt og åpenbart seg hele tiden, så ville jo ikke dette vært et valg. Han vil jo ikke tvinge noen til å være kristen eller troende.

– Det er ikke kjærlighet i tvang. Kjærlighet er såpass rent at du, som individ, må velge. Og du får lov til å velge.

– Hvorfor er du kristen?

– Fordi jeg tror på Gud, og jeg tror på Jesus, og jeg tror på budskapet i Bibelen.

– Og jeg mener at det gir meg så mye trygghet i hverdagen og livet mitt at jeg ser ikke det på noe alternativ å la være. Det er nok sannheten.