Kampen kirke svarer på kritikk om koran-lesing

Kapellan Tonje Solaug Folkestad og sokneprest Marit Skjeggestad i Kampen kirke går i rette med kritikken som kom etter at det på langfredag i Kampen kirke ble lest fra koranen, i et innlegg på Kampen kirkes nettside onsdag kveld.

«Mange som ikke var til stede vet ikke hva som skjedde og hva innholdet var. (...) Kvelden var fylt med poesi, musikk og kunst i tillegg til to religiøse klagebønner, én fra Koranen og én fra den felles jødisk-kristne Bibelen. Vi ville gi rom for klage, fra ulike hellige tekster og på ulike språk med opphav i Midtøsten», skriver de.

Klagesang for Palestina

De forklarer at det var to ulike arrangement i kirken på langfredag: Hovedgudstjeneste med korsvandring kl 11, og en livssynsåpen seremoni på kvelden, kalt Klagesang for Palestina.

«Den dagen vi minnes Jesu lidelse, korsfestelse og død. I kirken er det tradisjon for også å minnes alle som lider i vår tid. Denne gangen var det Palestina som ble løftet fram», skriver de.

«Vi valgte å lese fra Sure 94 for å speile den jødisk-kristne teksten i Salme 22. Sure 94, vers 1-8 ble resitert av palestinske Hamzé Issa, som er vant til at kirker og moskeer har felles solidaritetsmarkeringer som dette hjemme i Palestina» forklarer de.

– Mildt sagt spesielt

Flere medier rapporterte om koran-lesingen langfredag, deriblant Vårt Land. Ola Svenneby, leder i Unge Høyre var blant dem som kritiserte at det ble gjort.

En annen var Ap-politiker Eivor Evenrud. Hun er bystyrerepresentant for Ap i Oslo og sitter i kultur- og utdanningsutvalget, som har ansvar for tros- og livssynspolitikken i Oslo.

«Å lese høyt fra Koranen i kirken på langfredag er jo mildt sagt spesielt», skrev Evenrud på egen facebook-side.

---

Dette er saken

På skjærtorsdag i Kampen kirke i Oslo sa sokneprest Marit Skjeggestad fra prekestolen at Jesus var fra det gamle Palestina.

På langfredag, under støttearrangementet «Klagesang for Palestina», ble det i kirkerommet lest en klagebønn fra Koranen.

Begge hendelsene har blitt kritisert av Ap-politiker Eivor Evenrud og Unge Høyre-leder Ola Svenneby.

Hendelsene og den ovennevnte kritikken har ført til stor debatt i sosiale medier.

Påskeaften havnet debatten på Dagsrevyen.

---