Det er andre påskedag og den norske katolske prestestudenten André Nguyen går rundt i Romas gater. Han går forbi en restaurant som han iblant frekventerer.

«Har du hørt nyheten?» roper servitøren på italiensk.

Nguyen har hørt nyheten. De to deler et stille øyeblikk, før servitøren sier det mange katolikker tenker:

«Det er utrolig at det siste han gjorde var å være med folket sitt».

Nguyen deler følelsen. Han var der da paven viste seg for folket én siste gang.

– Pave Frans sluttet aldri å arbeide. Han møtte visepresident JD Vance rett før han døde, så møtte han folket. Han er en skikkelse som alltid er på jobb. Men til slutt kan selv ikke han jobbe lenger, og vi sitter igjen med et stort tomrom, sier Nguyen til Vårt Land på telefon fra Roma.

EN SISTE TUR: Paven tok en siste tur med pavemobilen på Petersplassen søndag 20. april. Han døde morgenen etter. (Gregorio Borgia/AP)

---

Pave Frans er død

Pave Frans døde klokken 7.35 om morgenen andre påskedag. Dødsårsaken er hjerneslag, ifølge Vatikanet.

Dagen før viste pave Frans seg offentlig på balkongen på Peterskirken under den årlige påskemessen.

Paven kom hjem til Vatikanet 23. mars etter 38 dager på sykehus i Roma, hvor han blant annet var innlagt for dobbeltsidig lungebetennelse.

Kilde: Vatikanet/NTB

---

– Alle kunne se at han led

Det var knyttet spenning til om pave Frans ville vise seg under påskefeiringen i år. Smilene var derfor mange da paven på søndag dukket opp å balkongen på Peterskirken for å hilse på folk som hadde møtt opp til den årlige påskemessen.

Nguyen deltok i messen.

– Jeg var helt oppe der, bak alteret og ved koret og sang. Jeg så paven fra balkongen. Så fikk jeg se ham kjøre inn og ut av Petersplassen mens han velsignet folket for siste gang, sier 21-åringen.

Etter velsignelsen kjørte paven rundt i sin pavemobil på Peterplassen mens han hilste på de frammøtte.

– Hva var ditt inntrykk av pavens helsetilstand?

– Alle kunne se at han led, men han virket bedre enn han har vært, så det var ingenting som pekte på at han skulle dø dagen etter.

Forandret planlagt messe

Da Nguyen våknet andre påskedag, gikk han ned til kapellet i presteseminaret for å forberede messen klokken 10.

– Nå som den stille uke er ferdig, så har vi prestestudenter fri, så jeg jeg var nesten i pysj nede i kirken, forklarer Nguyen.

Så kom beskjeden: Paven, som Nguyen hadde sett i live noen timer tidligere, er død.

Nguyen og de andre prestestudentene gikk sporenstreks til arbeid da de hørte nyheten.

MARKERING: Andre Nguyen, prestestudent ved Venerable English College i Roma, henger opp sørgebånd på flaggstanga. (Privat)

– Vi fortet oss og byttet ut alle tekstene i den ordinære messen og gjorde messen om til en sjelemesse for pave Frans. Vi tok ned alle bildene av ham og la dem fremst i kirken.

Sjelemesse kalles også rekviem, og er en messe i Den katolske kirke som feires for en avdød.

Nguyen fikk etterpå jobben med å kjøpe sorte sørgebånd.

– Vi kan ikke ha flagget vårt på halv stang siden det stikker ut av veggen, så det er vanlig her i Roma å knyte sorte bånd på flaggstangen. Men det var ikke lett å skaffe, ettersom de fleste butikker er stengt andre påskedag.

Det er erklært fem dagers landesorg i Italia etter at pave Frans. Det vil bli flagget på halv stang foran offentlige bygg.

Venerable English College Venerable English College, katolsk presteseminar i Roma. (Per Åsmund Reymert)

– Jeg er helt målløs

Vårt Land var til stede i Roma da André Nguyen fikk hilse på pave Frans for første gang i audiens for nordiske pilegrimer i begynnelsen av februar i år. Nguyen sier at pavens død har gått inn på ham.

– Jeg er nesten i vantro. Jeg sitter igjen med den samme følelsen som da jeg hørte om dronning Elizabeths død. Disse ansiktene du ser og vet er viktige, og som har vært en del av alles liv i alle år.

– Hvilke tanker gjør du deg om at pave Frans forlot verden andre påskedag?

– Det var så utrolig rart å tenke på. Jeg er helt målløs. Noen sier at han har hatt en samtale med Gud og at de i fellesskap har kommet frem til at dette var den beste dagen å gå ut på.