– Vår hellige far pave Frans gikk bort i dag. La oss be for ham. Vi ber om at Gud må ta han imot i sin evige herlighet. Vi samles i kirken for å sørge over hans bortgang. Men det er en trøst for oss at vi tror på en oppstanden Herre, sa liturgen under messen 2. påskedag i den katolske menigheten St. Olav.

Pave Frans døde mandag morgen klokken 07.35, opplyste Vatikanet. Nyheten om pavens død kom omtrent en time før messen startet klokken 11. Senere i dag, klokken 18, vil det også avholdes en rekviemmesse i domkirken.

PAVE FRANS: Portrettet av Den katolske kirkes overhode var viet en egen plass i kirkerommet denne dagen. (Sindre Deschington)

En person Vårt Land snakket med begynte å gråte i det han ble spurt om hva han tenkte da han hørte om pavens dødsfall, og maktet ellers ikke å si noe.

Stor sorg

– Det var veldig trist, skikkelig trist, sier Minerva Vasquez. Hun er aktiv kirkegjenger i St. Olav menighet.

– Vi vet ikke hva vi skal gjøre nå. Vi ser jo det over hele verden.

KATOLIKK: Det var stort å se paven i live i Vatikanet, kan Minerva Vasquez fortelle. Nå er hun i sorg over hans bortgang. (Sindre Deschington)

Vasquez forteller at paven har betydd svært mye for henne personlig. Hun har vært på pilegrimsreise i Roma, og forteller at det var stort å se ham i levende live.

– Han har gjort så mye. Han ber for fred på jorda, for alt som skjer i verden og for oss.

Viktig å holde kirken samlet

Tor Magnus Holten har vært på messe sammen med barna sine. Han forteller at familien fikk en rar avslutning på høytiden, med påskeegg den ene dagen og dødsannonse rett etter. Selv om det jo er kjent at paven har vært syk lenge, er det likevel en overraskelse når dagen plutselig kommer.

– Det er jo på et vis dramatisk, sier Holten. Han utdyper at kirkens uttrykk til dels formes av personen som sitter i det øverste setet, og at det dermed blir spennende når en ny person skal overta.

PÅSKEHØYTID: For familien Holten ble årets påske kontrastfylt. Far Tor Magnus Holten forteller om kort tidsrom mellom påskeegg og dødsannonse. (Sindre Deschington)

– Hva har kjennetegnet pave Frans’ virke?

– Det har jo vært litt spennende, for han har jo vært litt liberal på ett vis, men samtidig har han vært ganske stabil og standhaftig rundt de viktige tingene.

– Hva synes du blir viktig når det nå skal komme en ny pave?

– Det er å holde kirka samlet, og se framover i en kaotisk verden.

Han hadde en stor glede over å være midt i blant folk — Bernt Eidsvig, biskop i Oslo katolske bispedømme

– For en emosjonell berg og dalbane

Mathias Bruno Ledum er diakon i den katolske menigheten St. Hallvard i Oslo. Han holdt prekenen i St. Olav domkirke denne dagen.

Han beskrev den siste uken som en emosjonell berg- og dalbane, ettersom påskens høytidsdager inneholder både sorg og stor glede.

PREKEN: Mathias Bruno Ledum er diakon i St. Halvard menighet. Han sa fra talerstolen at opptakten til mandagens messe ble spesiell. (Sindre Deschington)

– Også våkner vi i dag til at paven er død. Det var nesten litt skamfullt å i går kjenne seg sliten etter alle messene denne uken, som er alt annet enn stille for oss katolikker. Men da jeg så at paven sto på balkongen på Petersplassen og holdt sin Urbi et Orbi, nesten 90 år gammel, tenkte jeg at jeg som ikke er 30 engang, har ingen grunn til å være sliten, sa han fra talerstolen, og fortsatte:

– I sakristiet sto vi og tenkte, hva gjør vi nå? Hva slags messe feirer vi nå, mens vi ventet på avklaring fra biskopen. Men vi tror at hvis vi hadde spurt pave Frans, hadde vi nok fått et ganske klart svar: Så klart skal dere feire messe.

KONDOLERER: Biskop Fredrik Hansen signerer pavens kondolanseprotokoll som den første i St. Olav domkirke. (Sindre Deschington)

Ledum trakk også fram hvor spesielt det var at paven går bort på en av påskens høytidsdager.

– Nesten som om han har bedt om det selv.

Glad ute blant folk

Også biskop Bernt Eidsvig i Oslo katolske bispedømme, trekker fram hvor spesielt tidspunktet for bortgangen er. Vårt Land møter ham utenfor St. Olav domkirke like etter at dødsfallet ble kjent.

KATOLSK: Biskop Bernt Eidsvig møtte Vårt Land ved St. Olav domkirke i forbindelse med pave Frans' bortgang. Biskopen trakk fram pavens glede ved å være ut blant folk, som noe spesielt ved ham. (Liv Mari Lia)

– Jeg kan ikke huske at en pave har dødd i påsken før, så langt strekker ikke min hukommelse seg, hvertfall, sier Eidsvig.

Han beskriver ham som en litt uforutsigbar og spontan pave.

– Man var ikke i tvil om hvor du hadde han hen. Det han sa var det han tenkte. Han hadde en stor glede over å være midt i blant folk. Også fra da jeg snakket med han, fikk man følelsen av å være den eneste som betydde noe akkurat da. Det er sjelden.

– Er det en egenskap som også forventes ved ny pave?

– Kanskje, men jeg håper neste pave vil være den han er. Ikke en slags forventet kopi.

Kistelegges mandag kveld

NTB skriver at pave Frans skal kistelegges klokken 20 mandag kveld, ifølge Vatikanet.

Etter pavens eget ønske skal kisten ikke plasseres på en forhøyet båre, men den forenklede trekisten hans skal være plassert vendt mot kirkebenkene, skriver NTB.

Kisteleggingen er del av det første av ritualene som følges når en pave dør. Kardinal Kevin Farrell, pavens camerlengo, skal presidere over dødserklæringen og kisteleggingen, sier Vatikanet i en uttalelse.

Pave Frans’ kiste skal siden flyttes til Peterskirken slik at troende kan komme og ta et siste farvel med den katolske kirkens overhode.