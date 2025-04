Lars Gunnar Lie, tidligere samferdselsminister for KrF, døde langfredag. Det får Vårt Land opplyst av familien.

Han ble 86 år gammel.

Lie, som er fra Fjell i Hordaland, satt som samferdselsminister i Jan P. Syses regjering fra 1989 frem til regjeringen gikk av i 1990. Han representerte Sogn og Fjordane på Stortinget for KrF fra 1985 til 2001, hvor han blant annet ledet finanskomiteen i tre år.

Fra 1981 til 1983 var han også ordfører i Førde.

STYRELEDER: Lars Gunnar Lie under Det Norske Misjonsselskaps generalforsamling i 2008. (Marit Hommedal/Avisen Vårt Land)

– Politisk klokskap og personlig ro

KrFs generalsekretær Ingunn Ulfsten sier at Lie gjorde en stor innsats for partiet og for landet.

Ingunn Ulfsten, generalsekretær i KrF. (Tuva Skare)

– I en periode med mange markante skikkelser for KrF, var han en av dem som tok på seg tunge verv – både som leder i finanskomiteen og som samferdselsminister, sier Ulfsten i en e-post til Vårt Land.

Hun viser til at han ledet partiet gjennom krevende budsjettforhandlinger på slutten av 90-tallet, blant annet i møte med Arbeiderpartiet.

– Det krevde både politisk klokskap og personlig ro, sier Ulfsten, og legger til:

– Vi lyser fred over Lars Gunnar Lies minne og takker for hans livslange tjeneste for fellesskapet. Mine tanker går til familien.

NMS: – Bidro til å styrke kirkelig forankring

Lie var også en aktiv misjonsmann, blant annet som landsstyreleder for Det Norske Misjonsselskap (NMS) fra 2005 til 2008.

Han var styreleder i en krevende tid for organisasjonen, sier generalsekretær Helge S. Gaard i NMS.

Generalsekretær i NMS, Helge Gaard. (Marit Mjølsneset/ Marit Mjølsneset / NMS)

– Han brukte all sin politiske erfaring og ikke minst sin visdom til å manøvrere NMS-skuta gjennom vanskelige saker, som for eksempel samlivsdebatter. Han var en tydelig styreleder, med sterkt engasjement for NMS sin visjon, og bidro til å styrke organisasjonens kirkelige forankring, sier Gaard i en tekstmelding til Vårt Land.

Lie hadde en klar og god rolleforståelse, forklarer han.

– For generalsekretær og administrasjon var det en fryd å arbeide med ham. Fred over hans minne, sier Gaard.