Etter flere år er bibelkveldene fremdeles fylt til randen

Kveldene ble dratt i gang i 2012 av Ungdom i oppdrag (UIO), og holdt hus i Misjonssambandets storstue i Oslo, Misjonssalen. Programmet: Et par timer ren bibelundervisning med konservativt tilsnitt, en kveld i uken fordelt over et halvt år.

– Vi forventet 15, så kom det 80, snart var vi flere hundre. Før pandemien presset vi inn 600, og måtte likevel avvise folk, minnes primus motor Joakim Magnus, teologen som i dag leder tankesmien Skaperkraft.

To timer bibelundervisning

Stor og overraskende pågang preker mange kristne ungdomsarbeid. Det forteller magasinet STREK i en stor reportasje, som også er publisert i Vårt Land. Den samme trenden kan de populære bibelkveldene være et eksempel på.

For tiden står tre punkter på programmet i Oslo: En halv time med lovsang. Så to klokketimer med bibelundervisning, så «kveldsmat og fellesskap».

Deltakerne – de fleste av dem i alderen 20 til 30 – må investere litt, ikke bare i tid. Studieavgiften ligger på 1350 kroner per semester om man er i jobb, 950 for studenter. Men pensumlisten er kort: En bibel, helst på papir.

Joakim Magnus har ansvar for bibelkveldene. (Privat)

Lurte på om det var et blaff

Konseptet har spredt seg til en rekke byer, og pågår i dag også i Hamar, Follo, Molde, Skien og online.

– Vi lurte jo på om det var et blaff. Men de 500 plassene vi har i Oslo blir fortsatt utsolgt. Det er et sug der. Unge i dag vil vite hva de tror på. De vil bli kjent med Gud, både med hodet og hjertet. Noe av dette har vi sett skje i disse 13 årene. Og vi vet at noen av deltakerne har kommet til tro, sier Joakim Magnus.