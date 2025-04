«Å lese høyt fra Koranen i kirken på langfredag er jo mildt sagt spesielt, særlig når det i samme menighet ble forkynt at “Jesus er fra det gamle Palestina” på Skjærtorsdag i stedenfor å bruke “Judea.”

Det skriver Ap-politiker Eivor Evenrud i et nytt innlegg på Facebook. Evenrud er bystyrerepresentant for Ap i Oslo.

På skjærtorsdag i Kampen kirke i Oslo sa sokneprest Marit Skjeggestad fra prekestolen at Jesus var fra det gamle Palestina.

På langfredag, under støttearrangementet «Klagesang for Palestina», ble det i kirkerommet lest høyt fra Koranen.

Evenrud kritiserer Den norske kirke for begge hendelsene og avslutter sitt Facebook-innlegg på følgende vis:

«Er det en “alle trossamfunn er like - alt og ingenting er hellig” man ser for seg til slutt? Eller er dette en naiv form for overtoleranse fra kirken? De har sikkert, som vanlig, de aller beste intensjoner.»

«Klagesang for Palestina»

På langfredag ble det i Kampen kirke arrangert «Klagesang for Palestina».

I invitasjonen til arrangementet står det: «Velkommen til en livssynsåpen samling for Palestina i Kampen kirke på langfredag. Vi møtes i sorg i høytiden for å gi klagen, uretten og nøden rom. Denne dagen markerer kristne Jesu korsfestelse og død, men det er også en dag for å minnes alle de som lider.»

– Ikke naivt

– Det er ikke naivt, sier sokneprest Marit Skjeggestad til Vårt Land.

– Det er gjennomtenkt og klokt. Det var en hellig stund. Det handler alltid om hvordan vi bruker de hellige tekstene og i hvilke sammenhenger. Dette var ikke en gudstjeneste, men en livssynsåpen klagesang.

Marit Skjeggestad SVARER: Marit Skjeggestad, Sokneprest i Kampen kirke, forsvarer koran-lesingen og påpeker at det ikke ble gjort i en gudstjeneste. (Erlend Berge)

Skjeggestad påpeker at høylesningen ikke skjedde under den ordinære gudstjenesten på langfredag.

– Men forstår du at enkelte kan reagere på at man leser fra Koranen på langfredag i et kirkerom?

– Ja, men dette var altså ikke en gudstjeneste. Det var en klagebønn som ble lest fra koranen og en vakker klagebønn fra den hebraiske bibelen, side om side.

Soknepresten beskriver arrangementet som «en høytidelig, stille og ydmyk samling».

– Jeg tror at hvis Evenrud hadde vært der, hadde hun ikke funnet en grunn til å skrive det hun nå gjør på Facebook.

KAMPEN: 26. november 2023 inviterte Marit Skjeggestad nordmenn til å bli med i fakkeltoget som gikk til de 12 snublesteinene som ligger i soknet. (Erlend Berge)

– Sa at Jesus var en jødisk mann fra det gamle Palestina

Skjeggestads uttalelse på skjærtorsdag i Kampen kirke har også blitt gjenstand for diskusjon i et kommentarfelt på Facebook-siden til Kampen kirke.

Flere profiler skriver at Jesus var en jødisk mann og at han var fra Judea.

– Var ikke Jesus fra Judea, Skjeggestad?

– Jo, Bibelen forteller at Jesu sin slekt var fra Betlehem-distriktet i Judea og derfor ble Jesus født i Betlehem. I gudstjenesten sa jeg at han var en from jødisk mann fra det gamle Palestina og Palestina var en romersk provins på den tiden, sier Marit Skjeggestad.

– Fra tiden da Jesus levde til i dag, så har det kommet både kristne, jøder og muslimer fra det geografiske området Palestina. Jesus var en jøde som ble henrettet av romerne i Jerusalem. Området ble kalt Palestina den gangen.

TIL FORSVAR: Oslo-biskop Sunniva Gylver sier at lesningen fra Koranen først og fremst er ment å forstå som en poetisk tekst. (Liv Mari Lia)

Forsvares av biskopen

Oslo-biskop Sunniva Gylver forsvarer høytlesningen av koranen i kirkerommet på langfredag og skriver følgende i en e-post til Vårt Land:

«Jeg har forstått at dette var en del av et livssynsåpent arrangement i Kampen kirke, med klagesang for situasjonen i Midtøsten. Her var det hovedsakelig musikk, poesi og ulike tekster. Ifølge soknepresten ble det lest to bønner i løpet av arrangementet - en i form av en sure fra Koranen, en som utdrag av Salme 22 i Det gamle testamentet (som også er den hebraiske Bibelen). I rammen av et slikt arrangement som dette, tenker jeg at lesing fra Koranen, i hvert fall for den som ikke er troende muslim, er å forstå først og fremst som en poetisk tekst, i sympati med de som lider.»

Gylver påpeker videre at langfredag ble markert i mange av bispedømmets kirker med både gudstjenester og korsvandringer, blant annet Kampen kirke, som hadde en pasjonsgudstjeneste på formiddagen.

Vårt Land har spurt om det er Oslo bispedømmets syn at Jesus var fra det gamle Palestina, men har ikke fått svar.

Vårt Land har forsøkt å komme i kontakt med Eivor Evenrud lørdag, men har så langt ikke lykkes.