«Tenk tilbake på den siste tiden. Har du bedt til høyere makter om fred i verden?»

Det er spørsmålet Den norske kirke (DNK) har stilt et representativt utvalg mennesker i en undersøkelse utført av Opinion. 22 prosent svarer positivt, som vil si 1,2 millioner mennesker hvis vi ser på hele Norges befolkning.

– Å be er noe alle kan gjøre, med eller uten ord, om man tror eller ikke, Gud hører alle bønner, sier preses Olav Fykse Tveit i en pressemelding fra DNK.

Den norske kirke omtaler selv funnene som «et uvanlig stort bønnemøte». I undersøkelsen er det likevel de som svarer at de aldri ber til høyere makter som er i flertall, med hele 55 prosent.

Uro i verden

Fykse Tveit mener det høye tallet på bedende er et sterkt uttrykk for hvor mange som kjenner på frykt og uro for tida. Påstanden kan underbygges av en engelsk studie fra noen år tilbake, som viser at nettopp kriser i verden kan føre til at ikke-troende begynner å be.

– Det er dypt menneskelig å be til høyere makter, og slik uttrykke det tanken og hjertet er fylt av. Vi kan også be for hverandre. Bønn er den dypeste form for solidaritet mellom oss mennesker, og det kan få oss til å gjøre mer for hverandre, sier han.

LEDENDE BISKOP: Preses Olav Fykse Tveit mener bønn er den dypeste form for solidaritet mellom mennesker. (Thomas Fure/NTB)

Ulikt fordelt hos aldersgruppene

De som i størst grad svarer positivt på at de har bedt om fred, er de mellom 50 og 59 år. Blant dem som har bedt flere ganger er det imidlertid de over 60 år som kommer høyest ut, med 20 prosent. Det er 8 prosentpoeng høyere enn snittet.

Geografisk sett er det også en skjevfordeling: Den største andelen er bosatt på Sørlandet (inkludert Telemark og Vestfold). I motsatt ende av skalaen finner vi noe overraskende Vestlandet. Det er gjerne kystområdet mellom Sørlandet og Vestlandet som kalles bibelbeltet i Norge.