«Tenk at statskanalen NRK tror vi katolikker er så sjukt opptatte av brød».

Slik innleder Mathias Bruno Ledum et ferskt innlegg på Facebook. Ledum er diakon i den katolske menigheten St. Hallvard i Oslo.

NRK var til stede da mange katolikker samlet seg i St. Olav domkirke i Oslo for å feire skjærtorsdagens aftenmesse. Statskanalen var der for å dekke messen, men Ledum er ikke imponert over reportasjen som ble sendt på Dagsrevyen senere på kvelden.

Når det i NRKs reportasje er duket for nattverd, der katolikker tar imot brød og vin som de tror forvandles til Jesu legeme og blod, sier NRKs reporter at «det som skjer akkurat nå er at brødet bæres rundt i kirken. Det usyrede brødet som er så viktig på skjærtorsdag».

Ledum mener NRK reduserer nattverden, eller «det eukaristiske sakrament», til å handle om brød:

«Tror døkk virkelig vi hadde tatt oss bryet å pynte et alter på denne måten om det bare var brød i den boksen? Hadde vi giddet å sitte opp seint om natta i tilbedelse og bønn, foran en klump med gluten? Tror døkk at den store skare av menn og kvinner som har gått i døden for Eukaristien bar var brød-entusiaster?», skriver gudbrandsdølingen i sitt innlegg, før han kommer med svaret:

«Nei, NRK. Nå nå døkk slutte å sove i timen. Dette er viktig for oss fordi det ER Jesus, reelt til stede. Ikke et symbol. Ikke et bilde. Men Jesu legeme, blod, sjel og guddom, skjult under brødets skikkelse.»

– Det var mest humoristisk ment, men det er klart at hvis det kan mane til litt diskusjon, så er det bra. Samtidig som det kan minne oss katolikker om at det vi tror på er mer enn bare brød, sier Ledum til Vårt Land.

---

Nattverden på skjærtorsdag

Nattverden ble, ifølge Bibelen, innstiftet av Jesus på nettopp skjærtorsdag, under det siste måltidet med disiplene.

Jesus forteller disiplene at dette blir hans siste måltid – for én av disiplene skal forråde ham.

Når han så deler ut brødet og vinen sier han at dette er hans «kropp og blod», og ber disiplene minnes ham når de spiser det i framtida.

---

Det helligste sakramentet

Den katolske kirke har syv sakramenter, en hellig handling som skjer gjennom en kirkelig seremoni eller som et løfte gitt mellom to døpte. Størst av sakramentene, og aller helligst, er nattverden. Det er kun medlemmer av Den katolske kirke som kan ta del i nattverden i en katolsk messe.

I nattverden tror katolikkene at brødet og vinen omgjøres til Jesu blod og legeme. Presten dypper det vigslede nattverdsbrødet (i Den katolske kirke kalt hostie) i vinen og plasserer det på tungen til katolikkene som har gått fram i kirken for å ta del i ritualet. Katolikkene tror at Jesus i nattverden virkelig er til stede.

Innen luthersk teologi tror man at legemet er til stede i brødet under nattverden, men man tror samtidig at brødet fortsatt er et brød. Men i Den katolske kirke tror man at brødet forvandles permanent til Kristi legeme. Hvis vigslede hostier blir til overs etter nattverdsritualet, er katolikkene opptatt av å behandle også dem på en respektfull måte.

NATTVERD: «Nattverden» er et maleri utført av Leonardo da Vinci for hertug Ludovico Sforza, kalt «Il Moro», og fremstiller Herrens aftensmåltid som den beskrives i Bibelen. (ANTONIO CALANNI/AP)

Høen: Ikke NRKs jobb å si at det er Jesus

I kommentarfeltet til Ledums innlegg, tar Ragnhild Aadland Høen NRK i forsvar. Høen er selv katolikk og er kommunikasjonsleder på MF Vitenskapelig Høyskole.

«NRK-reporteren kan ikke stå der og slå fast at det er Jesus som bæres rundt i kirken, det er det de troendes jobb å si/hevde. Og det hadde reporteren bevisst sørget for at det ble plass til! NRKs dyktige reporter Ingvild Edvardsen gikk live i Dagsrevyen med Maria J. Sammut som fikk komme med et kjempeflott vitnesbyrd under det mest sette TV-programmet i Norge i dag. Helt strålende!», skriver Høen.

Høen viser til at NRKs reporter intervjuet katolske Maria Sammut utenfor kirken mens nattverden foregikk. Sammut får spørsmålet «Hva betyr dette brødet for dere katolikker?».

I sitt svar forklarer Sammut at «Vi får lov til å være til stede sammen med Jesus der han deler brødet med disiplene. Og når han deler det og bryter det og sier dette er mitt legeme, dette er min kropp, da tror vi at det er helt på ekte. At han gir sitt liv til oss gjennom brødet og at han er levende til stede».

Ledum skriver i sitt kommentarfelt at intervjuet med Sammut «var det som redda» reportasjen, men han kommer med en innvending:

«Men tror du det ikke burde gi mening for en reporter, og alle enhver, at en fullstappa domkirke ikke kneler ned foran en hvit liten kjeks? All seriøs journalistikk burde da klare såpass mye research at de kan fortelle hva vi troende tror på.»

NRK-SKRYT: Ragnhild Aadland Høen, her i St.Olav domkirke, skryter av NRKs dekning. (Synne Folstad Moen)

– Langt steg fra norsk sekulær offentlighet

– Det jo veldig vanskelig å formidle ting som dette. Det er et langt steg fra norsk sekulær offentlighet til katolsk mystikk. Når NRK-reporteren sier «brød» så er det jo fordi det er det hun ser, sier Eivor Oftestad, forfatter og katolikk, til Vårt Land.

I en kommentar på innlegget til Ledum, skryter Oftestad av statskanalens reportasje i Dagsrevyen, samt reportasjen som kom senere på Kveldsnytt:

«Det er jo utrolig fint at NRK er så nysgjerrige og åpne at de kommer til St. Olav – og lager hele to ulike reportasjer fra Skjærtorsdagsmessen! Det må vi bare møte på best mulig vis. Den andre reportasjen, i Kveldsnytt, var enda lengre.».

I sitt svar til Oftestad, skriver Ledum at hans innlegg ikke må «tolkes som surmuling».

«Jeg ønsker bare å påpeke hvor tragikomisk det er når de bommer så grovt på noe som er så essensielt!», skriver diakonen, før han gir NRK skryt for tidligere reportasjer.

FORNØYD: Eivor Oftestad skriver på Facebook at hun er fornøyd med NRKs dekning av skjærtorsdagens aftenmesse. (Sindre Deschington)

– Kunnskapen har blitt blåst bort

«Jeg tror ikke vi kan vente mer bakgrunnskunnskap», skriver Oftestad i kommentarfeltet, og viser til et tidligere innslag på Dagsrevyen.

«For et par år siden sendte NRK fra langfredagsprosesjonen på Via Dolorosa og sa at de kristne var så opptatt av gravkirken fordi de mente Jesus lå begravet der», skriver Oftestad.

– Jeg underviser i lærerutdanning, så jeg vet hvor lite bakgrunnskunnskap det finnes i befolkningen. I løpet av et par tiår har kunnskapen blitt blåst bort. Det er virkeligheten vi lever i og det må vi ta som utgangspunkt. Det er realiteten, sier Oftestad, som er professor i kristendomshistorie.

– Vi husker jo da Espen Aas kommenterte fra begravelsen til dronning Elisabeth, hvor han sa at det var en «seremoni med religiøse overtoner». Kunnskapen blir mindre og mindre. Samtidig er det større åpenhet og økende interesse for kristendom og katolsk tro. NRK lagde to reportasjer fra St. Olav skjærtorsdag. De dukket jo også opp på askeonsdag. Det er kjempepositivt.

Mener NRK har gjort god research

Oftestad sier videre at NRK viser at de har gjort god research for å få flinke folk til å forklare.

«Maria Sammut «formidlet nydelig og varmt om hvordan Jesus gir seg til oss i dag. For meg ble det dagens preken. Og i Kveldsnytt kom enda flere til orde. Strålende!», skriver hun.

– Jeg synes også det var flott at de lot folk fra menigheten komme til orde for å forklare, sier Oftestad.