«Artistene skal få levere både fest og frelse i Stjernekamp på selveste påskeaften».

Slik introduserer NRK Stjernekamp-sendingen som skal sendes påskeaften. I det sjette programmet i årets sesong skal de fire gjenværende deltakerne nemlig synge både afterski-låter og salmer.

– Jeg har verken sunget afterski-sanger eller vært på afterski før, så her er jeg ikke særlig varm i trøya, sier Stjernekamp-deltaker Sofie Fjellvang til Vårt Land.

Når det gjelder salmesang, Fjellvang derimot helt på hjemmebane. Den tidligere The Voice-deltakeren har erfaring både som lovsangsleder og kristenartist.

Menigheten kommer for å heie

I sangkonkurransen har har hun valgt å synge salmen «Det er makt i de foldede hender».

– Den representerer min tro på Jesus, på at Gud ønsker å være nær oss, og at han er en vi kan henvende oss til. For meg blir det veldig spesielt å få stå på scenen på lørdag og formidle noe som er så nært mitt hjerte.

UTFORDRENDE: – Man kan kaste seg uti oppgaver som man synes er skremmende., sier Stjernekamp-deltaker Sofie Fjellvang. (Julia Marie Naglestad, Monster/NRK)

Fjellvang er én av to kristne profiler i årets sesong av Stjernekamp på NRK. Mens Eric Tryland røk ut i den tredje episoden av programmet, står Fjellvang nå igjen som en av fire gjenværende deltakere.

Hun har vokst mye på å være med i konkurransen, forteller hun. Særlig én ting var en utfordring for henne:

– De som kjenner vet at jeg gruet meg mest til å danse. Men så merket jeg at det også gikk fint. Man kan kaste seg uti oppgaver som man synes er skremmende.

Hun kjenner også på at hun har mye støtte fra det kristne miljøet.

– På lørdag kommer det flere fra menigheten og ser på også, så det er veldig hyggelig. Jeg gleder meg skikkelig til å se dem i salen.

Trygve Skaug lover rørende sending

I programmet som sendes påskeaften skal Akuvi synge Erik Byes «Blå salme», Kim Wigaard «How great thou art (O store Gud)», og dePresno skal synge den arabiske salmen «Yarabba Ssalami».

Salmecoach og gjestedommer er Trygve Skaug, som på Instagram gir et innblikk i forberedelsene til programmet.

– «Tjun inn» på lørdag og bli beveget enten du vil eller ei. Det er fire vidt forskjellige veier opp til samme vide brede himmel, skriver han i innlegget.