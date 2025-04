Færre konfirmeres, men flere unge døpes

Artikkelen er tidligere publisert i magasinet STREK, som del av en reportasje om temaet «Gud er ung» (nr 1/25)

I 2019 ble 34.901 unge i alderen 14 til 15 år konfirmert i Den norske kirke. Fem år senere var de blitt 2000 færre, med 32.866 konfirmanter.

Harald Hegstad, leder i Kirkerådet, mener variasjonen i antall konfirmanter mest er et uttrykk for ulikt antall unge i de ulike årskullene, og at andelen medlemmer som velger konfirmasjon er stabil.

Samtidig er det markant stigning i tallet på unge som ikke er døpt som barn, men blir døpt tett på, eller mindre tett på, konfirmasjonsdagen. I 2019 utgjorde denne gruppen 1008 unge, i fjor var de 1520.

– Det viser at de selv tar et aktivt valg om å døpe seg i forbindelse med at de velger å konfirmere seg kirkelig, skriver Hegstad i en e-post.