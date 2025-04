Holder Lyngdal Karosseri & Auto åpent på skjærtorsdag? Nei, det er stengt, av hensyn til Jesu siste måltid.

Hva med på 1. påskedag? Da er det også stengt, for å feire Jesu oppstandelse.

I en Facebook-oppdatering begrunnes de stengte dagene hos bilforhandleren med en opplysning om hva hver enkelt påskedag markerer. I skrivende stund er det delt over hundre ganger, i tillegg til flere hundre likerklikk.

«Den flotteste forretningsannonsen jeg har sett» og «Tøffeste bilforhandler jeg vet om. Velsignet påske», lyder noen av kommentarene under innlegget.

Har rent inn med tilbakemeldinger

– Jeg tenkte det var en fin markering av hvorfor vi feirer påske. Det kan være fort å glemme, sier daglig leder Lars Magne Støle.

Han forteller til Vårt Land at han ble inspirert av et liknende oppslag han hadde sett tidligere. I påsken i fjor skrev Vårt Land om Kiwi-butikken på Lindås som høstet ros for å gjøre nettopp dette.

Korona PÅSKE: Bilkundene i sørlandsbyen Lyngdal blir påminnet hvorfor påskens feires dersom de lurer på når Lyngdal Karosseri & Auto holder åpent. (Tor Erik Schrøder/NTB)

Støle forteller at han har fått en drøss av positive reaksjoner på initiativet. Både meldinger, Facebook-kommentarer, e-poster og muntlige tilbakemeldinger de to dagene i påsken bilbutikken holdt åpent.

– Det har folk satt pris på!

Selv opplyser han at han vet godt hvorfor påska feires, men legger til at mange nok har godt av en påminnelse.

Tro i offentligheten

Da Vårt Land skrev om den nevnte Kiwi-butikken i påska i fjor, uttalte Tro og Medier-leder Jarle Haugland at innlegget var «et herlig eksempel på hvordan den kristne troen, som gjennomsyrer store deler av vår historie, kan få en helt naturlig plass i det offentlige rom».

– For dette er grunnene til at vi feirer påske, og at vi som nasjon har helligdager disse dagene. Om ikke historien blir fortalt, om vi fortsetter å lytte til myten om at troen er en privatsak, vil dette gradvis forsvinne. Og påsken står igjen som et tomt skall, noen feriedager uten poeng, sa Haugland til Vårt Land.