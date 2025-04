Trumps personlige pastor lover deg Guds velsignelse for penger

Paula White-Cain er Donald Trumps «egen pastor», men driver også sitt eget «ministry», et slags åndelig foretak.

Nå retter skribent i Christianity Today, Carmen Joy Imes, kritikk mot 58-åringen etter en ny uttalelse på hennes egen nettside.

Ystebø støtter ikke herlighetsteologi

White-Caine var med i Trumps forrige regjering og har nå vært tilbake i Det hvite hus i drøye to måneder.

– Jeg oppfordrer deg til å gi Gud ditt best mulige påskeoffer i dag, skriver hun i innlegget.

PAULA WHITE USA: Paula White ber for Donald Trump under et arrangement i 2020. (Evan Vucci/AP)

Bjarte Ystebø var lenge en svoren forsvarer av Trump. Han leder Oslo symposium, en institusjon for den kristne høyresiden. Men den kristen-konservative redaktøren tok nylig avstand fra sin tidligere helt, Donald Trump, i et stort intervju i VG.

Da Vårt Land ringer onsdag, er det tidlig på morgenen i Florida, der Ystebø er på påskeferie.

Han er kritisk til White-Caines herlighetsteologi, et begrep som beskriver et likhetstegn mellom pengegaver og Guds velsignelse.

Offer som påskemotiv

Offer er et av de viktigste motivene i påskens fortelling.

I den jødiske påsken, pesach, står fortellingen fra Andre Mosebok der israelsfolket i Egypt ofrer et lam, sentralt. De smører blodet over inngangsdøren til husene deres, for at dødsengelen skal gå forbi dem. I den kristne påsken, handler det om at Gud ofrer sitt eget lam, Jesus, som ved sitt blod frelser menneskene fra døden.

– Det er spekulativt å koble påskens offer til en innsamling til eget arbeid, sier Bjarte Ystebø i Florida.

Når White-Caine trekker frem dette motivet, er nemlig forslaget hennes at du skal ofre penger til Trump-pastorens organisasjon. Noen av forslagene er 50 dollar, 125 dollar eller 1.000 dollar. Du får også gaver i retur, alt etter hvor mye du «ofrer».

– Gi Gud ære i påsken med dit best mulige offer. Jeg tror han vil forløse hans velsignelse over livet ditt, skriver White-Caine i uttalelsen på nettsiden hennes.

Vanlig i USA, men finnes også i Norge

Selv om Ystebø er skeptisk, er det ikke en uvanlig tanke i USA.

– Jeg kunne gått noen meter ned i gaten her, og hørt den samme forkynnelsen. Det som gjør henne aktuell, er hennes kobling til Trump, sier han.

Samtidig mener han tanken om at gaver kan gi velsignelser, også finnes i enkelte norske miljøer. Særlig innenfor trosbevegelsen.

– Det er spekulativt at man skal gi eller gjøre noe for å oppnå guds beskyttelse, sier han og legger til at det kan gjøre at folk som har mye frykt i livet sitt gir penger av den grunn.

Reagerer på uttalelse

I Christianity Today retter skribent Carmen Joy Imes skarp kritikk mot White-Caine. Hun er ekspert på Det gamle testamente, og mener White-Caine fremstiller det slik at du kan få en rekke velsignelser ved å blant annet ofre (les: gi penger) til hennes «ministry».

Imes Joy viser også til en video White-Caine har lagt ut. I artikkelen, skriver hun at Trump-pastoren lover syv typer velsignelser til dem som denne påsken retter seg etter Guds vilje, noe hun mener White-Caine bygger på et utdrag fra 2. Mosebok.

Slik Joy Imes forstår henne, mener White-Caine Gud da vil være dine fienders fiende, gi deg en personlig engel, gi deg suksess, gjøre deg frisk fra sykdom, gi deg et langt liv, gi deg vekst og arv og gi deg et år fylt med velsignelser.