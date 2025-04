I mai begynner Margit Lovise Holte som prest og daglig leder for Sjømannskirken i Los Angeles.

Seks uker senere begynner skoleferien. Da drar hun tilbake til Ulsteinvik for hjelpe mannen og døtrene med å pakke ned og gjøre seg klar. Så reiser de alle over Atlanterhavet i midten av juli.

– Vi er motivert av en god porsjon eventyrlyst. Jeg vil at barna mine skal se at det finnes en stor verden der ute. Den eldste jenta vår skal begynne på high school der 67 prosent av elevene har latinamerikansk bakgrunn, så vi kommer til et veldig internasjonalt miljø. Men det var egentlig ganske tilfeldig at det ble Los Angeles.

Forholdet til Los Angeles

I sommer viet hun Märtha Louise og Durek Verrett i Geiranger. Da det kun få måneder senere ble klart at Holte skulle slutte i jobben som sogneprest i Ulsteinvik, var det nok flere som tolket det dit at avgjørelsen var motivert av et ønske om å være tettere på prinsesse-venninnen og en glamorøse omgangskrets der borte.

Men den gang ei. For Märtha og Durek Verrett bor nå i Norge. Og Margit Lovise Holte forteller at hun ikke kjenner noen av parets kjendisvenner.

– Durek har vært mye i Los Angeles, og vi har noen felles bekjente, men nei. Det var egentlig ganske tilfeldig at jobben ble ledig samtidig som jeg var klar for et jobbytte. Men Durek har fortalt meg litt om hvordan kulturen er der borte.

– Hva sier han da?

– At det er en smeltedigel med folk og impulser fra hele verden. Det er det han legger vekt på.

– Hvordan tror du det blir å være representant for en traust, luthersk åndelighet i denne smeltedigelen?

– Det blir veldig spennende! Kanskje jeg kan lære noe fra den svenske kirken, som leier lokaler av sjømannskirken. Jeg har forstått at når de sier nådehilsenen i gudstjenesten, så bruker de også mye tid på å hilse på hverandre. Det er en impuls som er tatt inn fra amerikansk kirkeliv, og jeg er spent på å finne ut av slike kulturelle forskjeller.

– Men du har altså ikke møtt Gwyneth Paltrow?

– Nei, aldri.

---

Margit Lovise Holte

Påtroppende sjømannsprest og daglig leder for sjømannskirken i Los Angeles

Kommer fra Folkestad på Sunnmøre

Teolog fra MF vitenskapelig høyskole, og har mastergrad i klinisk sjelesorg

Har jobbet som ungdomsprest i Vestre Aker og prest i Lommedalen og ved Modum Bad

Viet prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett i Geiranger sommeren 2024

---

HISTORISK SUS: I forrige århundre var innsjekkingsskrankene til Amerikalinjen her. Folk kom fra hele landet til Østbanehallen, og dro koffertene og drømmene om et bedre liv i USA med seg over trikkeskinnene. (Erlend Berge)

Et endret Amerika

Det landet hun kommer til i 2025, er annerledes enn det landet hun søkte seg til i 2024. Trumps nye presidentperiode har bragt med seg økt polarisering, økonomisk uro, og geopolitiske utfordringer, for å nevne noe. I januar var Los Angeles-området rammet av fjorten skogbranner, to av disse var blant de tredje mest ødeleggende brannene som noensinne har blitt registeret i California.

I urolige tider øker behovet for det Sjømannskirken kan bidra med, mener Holte. Hun forteller at dette var noe de merket på Sjømannskirken under koronapandemien, da en del i området bestemte seg for å flytte hjem til Norge.

– Det forsterket behovet for robuste fellesskap for de som ble igjen.

I år markeres det at det er 200 år siden skipet Resturation gikk ut fra Stavanger, og startet utvandingsbølgen fra Norge til USA. Vårt Land møter Margit Lovise Holte i Oslo, i rommet der hundretusener av nordmenn gjennom 1900-tallet kjøpte billetter til New York med skipene Kristianiafjord eller Bergensfjord, som nå er lobbyen til hotellet Amerikalinjen. Folk kom med tog til Østbanehallen, før de dro koffertene sine og drømmene de hadde om et bedre liv med seg over den brosteinsbelagte plassen.

Der amerikafarere for hundre år siden leverte fra seg bagasjen sin, kan turister som har blitt overrasket over hvor kaldt det kan være i vårsola i Oslo, låne en dunjakke av merket Holzweiler. Herfra ble koffertene sendt i ei renne ned i kjelleren, og lastet inn i skipene som den gangen kunne legge til inntil baksiden av bygget.

Holte fester en nål med logoen til sin nye arbeidsgiver på jakkeslaget. Hun er opptatt av å framsnakke presteyrket og Sjømannskirken, en organisasjon som har måttet tenke radikalt nytt om hvem den skal være for og hva slags behov den skal dekke, etter hvert som norske sjøfolk på siste del av 1900-tallet gikk i land og de besøkende i større grad ble studenter, forretningsfolk og turister.

TURBULENS: I urolige tider øker behovet for det Sjømannskirken kan bidra med, mener Margit Lovise Holte. (Erlend Berge)

Hun er opptatt av å ta vare på fellesskapene som kommer til kirka, men ser også fram til å drive mer oppsøkende virksomhet mot norske miljøer. Sjømannskirkens ambisjon om «å være kirke i verdens hverdag» samsvarer godt med hennes egen motivasjoner.

– Det er en del slike norske «communities» vi kan oppsøke med nybakt brød og brunost, eller treffe på kafé. Folk skal vite om kirka og vite at de kan ta kontakt om det skjer noe.

Sjømannskirken i Los Angeles har siden 1941 holdt til i havneområdet San Pedro, og flyttet i 1951 inn i bygget den har i dag. Beliggenheten i havneområdet bidrar til at besøkende her i er fastboende som har bodd lenge i Los Angeles-området, og at andelen turister og studenter dermed kan være mindre enn i sjømannskirkene i for eksempel San Francisco og New York.

– Jeg gleder meg til å treffe folk med ulike fortellinger. Alle har vi jo livsfortellinger for har ledet oss dit vi har havnet, og å lytte til disse, og kanskje få være en medvandrer i viktige deler av livet til folk, det tror jeg kan være fint, sier Holte.

Folk skal vite om kirka og vite at de kan ta kontakt om det skjer noe

Vielsen i Geiranger

Prinsessebryllupet i fjor sommer var en stor mediebegivenhet, også i Vårt Land, som skrev flere saker om hva slags vielse brudeparet skulle ha. Det viste seg at vielsen benyttet seg av Den norske kirkes vigselsliturgi, med en hilsen fra den amerikanske pastoren Michael Beckwith, som på sine egne nettsider beskriver seg selv som «et fyrtårn i en verden som lengter etter tilknytning og kosmisk forståelse».

Holte synes vielsen var storartet.

– Den var kjempefin. I etterkant kjente jeg på at jeg syntes det var dumt at mange var så kritiske, og at det ... ja hva skal jeg si, ble laget et inntrykk som jeg syns var litt kjipt. For det var jo først og fremst en veldig fin vielse i fantastiske omgivelser.

– Hvordan opplevde du hilsenen fra den amerikanske pastoren?

– Det var som en gratulasjon. Jeg syns det var helt fint, og i likhet med resten av vielsen godt innenfor rammene til Den norske kirke, med bibeltekster og salmer fra samleboka. Det var veldig udramatisk, for å si det sånn.

Når vi er i det trygge og vante, kan vi gå glipp av muligheter i oss selv som vi oppdager i møte med andre

– Påsken er en eksplosjon av fellesskap

Denne påsken skal hun ikke holde gudstjenester. Men hun skal gå i kirken, og håper også å finne nok snø til å kunne gå på ski.

– Påsken er en eksplosjon av fellesskap. Og det tror jeg vi trenger i vår tid. I Vesten har vi lenge vært veldig fokusert på individet, men må huske på at vi også hører til, og løfte fram vår tilhørighet til store og små fellesskap. Det er kanskje spesielt viktig i USA. Og Sjømannskirka skaper møteplasser som bidrar til dette.

Også mannen til Margit Lovise Holte skal jobbe på Sjømannskirken, som sjømannsprest og diakonal medarbeider. I likhet med med kona si er også Ole Martin Grevstad prest, men han har i senere år jobbet med HR og organisasjonsutvikling i maritim sektor. Da Atle Sommerfeldt gikk av som biskop i 2021 var Grevstad blant kandidatene til å bli biskop i Borg bispedømme.

Holte tror det er viktig å åpne opp for at livet kan bestå at forskjellige epoker, og det kan komme noe godt av å ta noen store valg.

– Jeg tror vi har forskjellige sider og nådegaver som vi kan finne ut av. Når vi er i det trygge og vante, kan vi gå glipp av muligheter i oss selv som vi oppdager i møte med andre.