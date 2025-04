– Vi er ikke underlagt russisk rett. Dette er en forening som er 100 prosent underlagt norsk lov, herunder den europeiske menneskerettskonvensjonen, sier advokat Rune Valaker.

Bergenseren snakker om den ortodokse Kristi åpeningbaringsmenighet i Bergen. Søndag 6. april ble de den første menigheten i Norge og Nord-Europa til å forlate Den russisk-ortodokse kirke, også kjent som Moskva-patriarkatet.

Det var Valaker som ledet årsmøtet hvor dette ble besluttet. Han var hyret inn av menigheten som en uavhengig aktør til å lede det som tidvis ble et ampert møte.

Menigheten består primært av ukrainere, men ble grunnlagt av hovedsakelig russere. Mange av de nåværende medlemmene har engasjert seg i veldedig arbeid til støtte for Ukraina helt siden 2014. Samtidig har de vært underlagt Moskva-patriarkatet, som støtter Russlands krigføring i Ukraina.

Da løsrivelsen ble vedtatt med 135 stemmer mot 16, brøt det ut applaus i menighetens lokale, Søreide bedehus. Men ikke alle klappet.

En av de som stemte imot forslaget, «Monika», som ønsker å være anonym i frykt for å bli uthengt i offentligheten, uttrykte overfor Vårt Land at løsrivelsen innebærer et tyveri av Søreide bedehus. Og den russisk-ortodokse presten Fader Kliment, som har base i Oslo, har sådd tvil om menigheten faktisk kan melde seg ut av moderkirken.

Nå svarer advokat Valaker:

Ja, menigheten kan melde seg ut.

En utmelding innebærer ikke at de må gi fra seg Søreide bedehus.

BYGGET: «De stjeler vårt felles hus», sa «Monika» om menighetens avgjørelse om å forlate Moskva-patriarkatet. (Matilde Solsvik)

---

Kristi åpenbaringsmenighet

Grunnlagt i 2004.

De fleste av grunnleggerne var russere, men i dag er majoriteten av medlemmene ukrainere.

Menigheten er viet til ære for Kristi dåp i Jordan.

I 2016 kjøpte de Søreide bedehus fra Indremisjonsforbundet for 4,5 millioner kroner.

Søndag 6. april 2025 besluttet menigheten å løsrive seg fra Moskva-patriarkatet, med 135 stemmer mot 16.

---

Usikker på avstemningens gyldighet

Fader Kliment har et koordinerende ansvar for de russisk-ortodokse menighetene tilknyttet Moskva-patriarkatet i Norge. I forrige uke sådde han tvil om Kristi åpenbaringsmenighet kan bryte med Moskva-patriarkatet. Hvis han skulle ha rett, kan det innebære at blant annet Søreide bedehus, basen til menigheten, fortsatt tilhører Den russisk-ortodokse kirke.

– Stiftelsesdokumentene og de opprinnelige vedtektene til Åpenbaringsmenigheten fastsetter tydelig at menigheten tilhører Den russiske ortodokse kirke, og at dette ikke kan endres selv om andre forhold i vedtektene kan justeres. Jeg synes det som skjedde 6. april er dypt urettferdig og strider eventuelt mot god forvaltningspraksis, lov og regler. Så nei, ikke alt er så enkelt som avstemningsresultatet skulle si, sa Kliment til Vårt Land.

SKUFFET: Fader Kliment er skuffet over at Kristi åpenbaringsmenighet har forlatt Moskva-patriarkatet. (Erlend Berge)

Uenig med Kliment

Advokat Valaker er uenig i uttalelsen til Kliment.

– Det står ingenting i de opprinnelige vedtektene at det ikke kan endres. Det som står i vedtektene er at de ikke kan endre formål. Men denne menigheten skal jo fortsette å praktisere og lære kristendom i tråd med ortodoks tradisjon, forklarer han.

Valaker bistod menigheten før årsmøtet ved å undersøke hva vedtektene sier.

– Kliment sier at det som skjedde 6.april kan stride mot god forvaltningspraksis, lov og regler. Kan det stemme?

– Dette har ingenting med forvaltningspraksis. Dette er foreningsrett. Det er ingen foreningslov slik det er en aksjelov. Høyesterett har sagt flere ganger at disse foreningene har svært stor autonomi.

FLERTALL: Det var et overveldende flertall (135 mot 16) som stemte for å forlate Moskva-patriarkatet på årsmøtet 6. april. (Matilde Solsvik)

Sammenlikner med Den norske kirke

– Jeg synes ikke det er riktig å gå ut av et trossamfunn og ta med seg både medlemsmassen og eiendelene, sa Kliment til Vårt Land og viste til Den norske kirke:

– Blir det en uløselig konflikt mellom en prest og en biskop for eksempel i Den norske kirke - det ender vel ikke med menigheten og kirkebygget går ut fra kirken? Blir det ikke snarere presten som må gå?

Valaker svarer:

– Nå er det medlemmene som har gått ut, det er ikke presten. Og det er ikke snakk om at noen tar med seg noe. Dette er den samme menigheten og den samme juridiske organisasjon som i mange år har praktisert den kristne ortodokse tro, og vil fortsette å gjøre det. At de har endret deler av vedtektene, endrer ikke på det.

I de originale vedtektene til menigheten står det at vedtektene kan endres «ved vedtak i menighetens styre og med samtykke fra årsmøte». Det eneste som står at det ikke går an å endre er menighetens formål. Ett av punktene i formålsparagrafen er å arrangere «virksomhet i samsvar med Den russisk-ortodokse kirke (Moskvapatriarkatet) regler og tradisjoner» (se faktaboks).

Valaker mener dette ikke betyr at menigheten ikke kan bryte med Moskvapatriarkatet, og viser til at menigheten fortsatt vil praktisere den samme kristne ortodokse tro.

---

Menighetens formål (kan ikke endres)

«Kristi åpenbarings menighetens formål er å arrangere:

gudstjenester, ritualer, opptog og seremonier for ortodokse kristne i Bergen og Hordaland

religiøs utdannelse, opplæring og oppdragelse

annen virksomhet i samsvar med Den russisk-ortodokse kirke (Moskvapatriarkatet) regler og tradisjoner»

Kilde: Stiftelsesdokumentet til Kristi åpenbaringsmenighet 09.10.04.

---

– Vi er underlagt norsk lov

Hver russisk-ortodokse menighet i Norge er registrert som lokalt trossamfunn og eier sine kirkebygg selv. Juridisk er hver menighet selvstendig. Det gjelder også for Kristi åpenbaringsmenighet.

Kristi åpenbaringsmenighet er registrert som en egen organisasjon i Brønnøysundregisteret, dog under navnet «Kristi Åpenbaringsmenighet Den russisk-ortodokse kirke (Moskvapatriarkatet)». I Kartverkets grunnbok står den samme organisasjonen oppført med eiendomsretten til Søreide bedehus.

Advokat Rune Valaker. (Matilde Solsvik)

– Kan det være interne kirkeregler i Moskva-patriarkatet som kan overstyre noe her, Valaker?

– Den europeiske menneskerettskonvensjonen garanterer organisasjonsfrihet. Vi er underlagt norsk lov. Selv om man skulle hevde at menigheten var bundet juridisk til Moskva-patriarkatet, så vil den europeiske menneskerettskonvensjonen overstyre dette. Det er allerede flere menigheter som har meldt seg ut, så dette er det en presedens for.

Menighetens daglige leder, Dmytro Ostanin, sier følgende til Vårt Land om Søreide bedehus:

– Det er menigheten vår som kjøpte eiendommen. Det står ikke noen ord om patriarkatet bortsett fra ord i vårt navn. Det er vi som norsk organisasjon som eier huset.