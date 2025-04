Sokneprest viste fingeren i trafikken: – Jeg er lei meg for det

En sokneprest i Den norske kirke beskyldes i et Facebook-innlegg for spesielt aggressiv adferd i trafikken.

Ifølge en annen trafikant kjørte soknepresten under fartsgrensen, men la seg likevel foran ham i venstre kjørefelt. Da føreren blinket med lysene for å signalisere at han ønsket å passere, strakk presten ifølge anklagen armen ut av vinduet, sakket ned farten og viste langfingeren gjennom en hel tunell.

Vårt Land har snakket med presten og konfrontert vedkommende med anklagene. Presten vedkjenner seg episoden, men opplever beskrivelsen av den som uriktig. Men presten erkjenner å ha vist fingeren til sjåføren bak.

Hendelsen fant sted for noen uker siden, men anklagene ble først offentliggjort for noen dager siden. Selv om presten både blir navngitt og «tagget» i statusoppdateringen, forteller presten at hen ikke var kjent med beskyldningen før Vårt Land tok kontakt.

– Jeg har ikke sett posten selv og vet ikke hva som står der, men jeg er en hensynsfull og trygg sjåfør, skriver presten i en SMS til Vårt Land.

Av hensyn til vedkommende, og sakens begrensede alvorlighetsgrad, har Vårt Land valgt å anonymisere – og sitere kun fra vedkommendes egne skriftlige formuleringer på SMS.

– Såvidt jeg husker denne situasjonen ble jeg kraftig provosert etter å ha blitt blinket til i lang tid uten at jeg kunne unngå det. Å vise fingeren til noen i trafikken er selvsagt ikke greit, jeg er lei meg for at jeg da valgte å gjøre det. Utover dette ønsker jeg ikke å uttale meg i saken, skriver presten til Vårt Land.

– Glad jeg ikke tilhører det soknet

Det offentlig tilgjengelige Facebook-innlegget har til nå fått 90 reaksjoner og elleve kommentarer, som i hovedsak harselerer over at føreren som anklages for aggressiv oppførsel er prest.

Vårt Land har snakket med føreren av den andre bilen, som anslår at presten viste finger i 30-40 sekunder.

– Hva tenkte du da du fant ut at vedkommende er prest?

– At presten burde oppføre seg bedre! Jeg trodde først det var noen som hadde lånt fars bil eller noe slikt, men da jeg så at det var presten så tenkte jeg at jeg er glad jeg ikke tilhører det soknet, for å si det sånn.

– Facebook omtales noen ganger som en offentlig gapestokk. Har du tenkt på om det var riktig av deg å gå ut på den måten du gjorde?

– Ja, selvfølgelig. Jeg synes det er litt både óg. Men jeg valgte jo å gjøre det, åpenbart. Han burde ikke gjøre det han gjorde. Så kan folk vurdere om jeg skal gjøre det jeg gjorde eller ikke, men jeg gjorde det.

Søkelys i sosiale medier

Eva Klokkerud er leder i Spir, som er profesjonsforbundet for prester, diakoner, kateketer og pedagoger. Hun mener det blant prester i Den norske kirke er bevissthet på at de forventes å representere presterollen og kirken også utenfor arbeidstid.

– Jeg tror prester og andre ansatte i kirken har en høy bevissthet på rollen, og at det kan være vanskelig å trekke et tydelig skille mellom jobb og privatliv. Generelt gjelder normal folkeskikk, men også spesielle forventninger til profesjonen.

– Men gjelder det kanskje enda strengere forventninger til prester enn for folk flest?

– Jeg tror mange har høye forventninger til presten og andre ansatte i kirken. Og ansatte i kirken opplever det nok også sånn også, at rollen er med ut på andre arenaer. Noen ganger kan det oppleves som en belastning. Mens andre ganger er det veldig fint. Det krever en bevissthet om rolle og forventninger.

– Har du sett noe til at prester nå i de sosiale medienes tidsalder opplever forventningene til hvordan de skal oppføre seg som mer utfordrende enn før?

– Det tror jeg er akkurat som for alle andre. Sosiale medier kan plutselig sette søkelys på enkeltpersoner, så det tror jeg ikke er noe annerledes for oss.