Utbetaler millioner i erstatning til misjonærbarn

17 millioner kroner er innvilget i oppreisning til misjonærbarn som gikk på internatskoler i utlandet.

– Det er et krevende, men meningsfylt arbeid. Mange av søkerne gir uttrykk for takknemlighet over å bli sett og hørt – og for å kunne fortelle sin historie, sier Ane Sofie Tømmerås i en pressemelding. Hun er leder for utvalget som har behandlet søknadene.

Sakene gjelder personer tilknyttet Misjonssambandet, NMS, Normisjon, Frikirken, Pinsebevegelsen og HimalPartner.

Tidligere denne uken ble det kjent at 2,6 millioner kroner utbetales fordelt på 15 misjonærbarn tidligere tilknyttet Normisjon.

Bakgrunn: Misjonærbarnsaken

De siste tiårene har flere misjonærbarn fortalt sine historier, og det har kommet frem fortellinger om både omsorgssvikt og overgrep fra årene de har hatt på internatskoler i utlandet.

I perioden fra 1950- og helt frem til 2000-tallet drev norske misjonsorganisasjoner en praksis med internatskoler i utlandet. Et stort antall norske barn ble gjennom denne ordningen sendt til internatskoler i utlandet mens foreldrene var ute i misjonstjeneste.

Mange var i svært ung alder, og for mange ble det en barndom preget av omsorgssvikt, mobbing og alvorlige krenkelser. For mange medførte belastningene også alvorlige konsekvenser i voksen alder.

I fjor ble støttegruppa Sendt bort opprettet med mål om å bidra til at alle misjonærbarn som er tilknyttet Misjonssambandet (NLM) skal bli hørt, tatt på alvor, og få en verdig og rettferdig oppreisning.

– Som det høye beløpet gir uttrykk for har vi behandlet mange vanskelige og unike saker i denne runden. Det har vært tungt og krevende arbeid, men også et arbeid preget av håp. Dette oppleves som forsoningsarbeid i praksis, sier Jarle Naustvik fra Sendt bort i pressemeldingen.

17 millioner fordelt på 114 misjonærbarn

Denne søknadsrunden er en av flere, og de fleste søknadene har ført til vedtak om økonomisk oppreisning. Imidlertid har søkere som blant annet ikke har en kobling til internatskoleordningen ikke fått innvilget penger.

Sakene varerer fra grov omsorgssvikt til svært belastende opplevelser med alvorlige konsekvenser langt inn i voksenlivet. Noen søkere forteller om tap av trygghet, relasjoner og identitet, ifølge pressemeldingen.

– Det er vondt at dette har preget livet til så mange og antakelig enda flere. Vi kan ikke erstatte en skadet eller ødelagt barndom med en pengesum. Men vi håper at dette, sammen med tilbud om samtaler og andre tiltak, er noe den enkelte opplever som en anerkjennelse og oppreisning, sier Helge S. Gaard, generalsekretær i NMS.

Leder i Pinsebevegelsen i Norge, Øystein Gjerme, erkjenner at oppfølgingen og ivaretakelsen av misjonærbarna på internatskole har vært utilstrekkelig i mange tilfeller. Han beklager på det sterkeste de belastningene dette har medført.

– Dette er en vond påminnelse om en praksis med internat som har påført mange barn dype og varige sår.

---

Fordelingen av utbetalingene til misjonærbarn:

Misjonssambandet (NLM): 5.775.000 kroner fordelt på 42 søkere

Det Norske Misjonsselskap (NMS): 4.075.000 kroner fordelt på 26 søkere.

Pinsebevegelsen: 3.550.000 kroner fordelt på 25 søkere.

Normisjon/HimalPartner: 2.850.000 kroner fordelt på 16 søkere.

Frikirken: 750.000 kroner fordelt på 5 søkere.

---