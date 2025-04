Trønder-kyrkje i pengeknipe er vert for NRKs påskegudsteneste

Orkdal kyrkje i Trøndelag er vald ut som NRK-kyrkje i påsken. Tre gudstenester er spelt inn og blir sendt på fjernsyn og radio i løpet av høgtida.

Kyrkja ligg under eit fellesråd i pengeknipe. For å spara pengar, må kyrkja halda vinterstengt.

– Det var veldig stas å bli spurt av NRK. Som mange andre fellesråd har me hatt ein tøff økonomi. Me takka ja for å bli betre kjende med kvarandre og jobba saman for eit felles mål, seier sokneprest Marita Hammervik Owen til Vårt Land.

For å få budsjetta i balanse, har Orkland kirkelige fellesråd nesten halvert tal på gudstenester, og vinterstengt kyrkjer for å mellom anna spara straumutgifter. Det har avisa Sør-Trøndelag meldt.

Orkdal kyrkje – der NRK-gudstenestene er spela inn – er ei av kyrkjene som må stengast. I år held den stengt i januar og november.

PÅSKEKLAR: Orkdal kyrkje vart pynta til påske litt ekstra tidleg i år. NRK-innspelinga skjedde i starten av april. (Foto: Pr)

Fleire hundre frivillige møtte opp

I starten av april flytta statskanalen inn i trønder-kyrkja med kamera og lydutstyr. Også fleire hundre frivillige var med under opptaka, som gjekk over ei veke.

– Det vart veldig fint. Frivillige stilte opp med kyrkjekaffi, og fleire hundre har vore med som publikum. Me har hatt medliturgar frå alle kyrkjelydane. I tillegg kom lokale kor, konfirmantar og solistar, seier sokneprest Marita Hammervik Owen.

PÅ BAKROMMET: Prest Lars Sperre og musikalsk ansvarleg Randi Hagen er «backstage» under innspelinga i Orkdal kyrkje. (Foto: )

Over 1.000 år lang historie

Orkdal kyrkje er ei korskyrkje bygd i stein. Sjølv om den stod ferdig i 1893, blir den likevel kalla nykyrkja.

Alt i 1016 vart det sannsynlegvis bygd ei enkel trekyrkje på same stad. Det skjedde etter at bondehæren frå Orkdal aksepterte å legga seg under rikskongen og kristendommen.

No blir kyrkja, med rundt 500 sitjeplassar, vist fram på landsdekkande fjernsyn.

Marita Hammervik Owen fortel at påskegudstenesta har vore viktig for det kyrkjelege samhaldet i området. I 2020 vart fellesrådet utvida, som resultat av ei kommunesamanslåing.

– Samanslåinga kom samstundes som pandemien, så me har ikkje fått heilt sjansen til å bli kjende. Så dette er eit bra felleskapsprosjekt.

SONG: Eit barnekor var mellom dei mange frivillige som stilte opp under innspelinga. (Foto: Privat)

Preike i ei ustabil verd

Marita Hammervik Owen skal halda preika langfredag. I preika tek ho opp kor menneskleg det er å svikta.

– Eg legg i preika vekt på kor uperfeke me menneske er. Sjølv dei som gjekk side om side med Jesus, klarte ikkje å forstå han. Då er det kanskje ikkje så rart at me balar med det same, rundt 2.000 år etter.

FREDSBODSKAP: Marita Hammervik Owen heldt preika på langfredag. (Foto: Privat)

I tillegg ser ho påskefortellinga i lys av dagens usikre verdssituasjon.

– Det kongedømet Jesus kjem med, er ikkje basert på makt. Det er fint å tenka på, når ein ser situasjonen i verda no.

Dette er NRKs satsing i påsken

Livssynsavdelinga i NRK er ansvarleg for påskeprogramma. Alle gudstenestene er haldne i Orkdal kyrkje og blir sende både på NRK1 og NRK P1+ klokka 11.

Dette er NRKs påskeplan:

Palmesøndag 13. april er det familiegudsteneste, der Lars Sperre er prest og Randi Hagen er organist og musikalsk leiar.

ANDAKT: Artist Trygve Skaug har morgonandaktane på NRK i påsken. (Erlend Berge)

Skjærtorsdag 17. april klokka 11.03 sender NRK P1+ radiokonsert med Christian Ingebrigtsen. I opptaket frå Asker kyrkje speler musikaren songar frå albumet Vinger.

Langfredag 18. april er det gudsteneste der Jesu lidingsforteljing, slik den står skrive i evangeliet etter Lukas i Bibelen, lesen høgt. Sokneprest Marita Hammervik-Owen er liturg og predikant.

Påskeaftan 19. april klokka 19.25 sender NRK 2 påskemessa frå Roma. Katolikkar frå heile verda samlast i Peterskyrkja i Roma. Pave Frans, som har vore sjuk denne våren, skal etter planen delta på messa.

HØGTID: Påskeaftan laurdag samlast katolikkar til i Peterskyrkja i Roma. Etter planen skal pave Frans vera med. (Andrew Medichini/AP)