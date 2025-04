Ber om skeives erfaringer fra Den norske kirke

Skeivt Kristent Nettverk (SKN) ber om innspill fra skeive og venner av skeive som kan fortelle om hvordan Den norske kirke har behandlet skeive. På Facebook får drahjelp fra Foreningen Fri og Skeiv Verden, mens Hiv Norge er i gang med en egen rapport.

SKN ønsker å samle historier for å legge dem frem for Bispemøtet denne våren, som et ledd i prosessen av at biskopene ønsker å be om unnskyldning for behandling av skeive opp gjennom årene.

– I den anledning har vi i SKN vært opptatt av at biskopene skal vite hva de faktisk bør be om unnskyldning for, skriver nettverket på sine nettsider.

De mener også at Bispemøtets uttalte holdninger til skeive har påført mange mennesker skade og smerte.

– Biskopene i DNK var gjennom flere tiår en aktiv motstander av skeives rettigheter i Norge, skriver SKN.

Vil få frem historier

Erfaringene skal danne grunnlaget for en rapport om folks opplevelse av Den norske kirkes «holdninger til og behandlingen av skeive», kan man lese av SKN sine nettsider. Innspillene vil behandles anonymt.

Prosjektet er en del av dialog som har pågått med Den norske kirke og preses Olav Fykse Tveit de siste to årene.

Å få frem historiene er en viktig del av kirken for å komme videre i prosessen, sier Fykse Tveit til Vårt Land.

– Vi ønsker å få frem historier som er viktig å få fortalt, sier Fykse Tveit.

VIL BEKLAGE: Preses Olav Fykse Tveit forklarer hvorfor beklagelsen til skeive lar vente på seg. Bildet er tatt under Oslo Pride i 2023. (Erlend Berge)

Lover ikke snarlig beklagelse

Det nærmer seg to år siden biskopene vedtok at de vil fremsi en unnskyldning for skade og smerte som kirken har påført mennesker med LHBT+-identitet.

Vi ønsker å få frem historier som er viktig å få fortalt — Olav Fykse Tveit, preses

Det er flere grunner til at prosessen har tatt lang tid, påpeker Fykse Tveit.

– Vi har blant annet fått respons fra skeive som ikke opplever at tiden er moden for det. I tillegg er det viktig å få fram mer om hva som har skjedd, og hva det har gjort med mennesker. Så må vi fortsette med tiltak for å få fram hvordan kirken reellt kan være et åpent og inkluderende fellesskap.

Han sier at fokuset nå ligger på å utvikle en felles forståelse av at det som skjedde var galt, og at det er mulig å komme videre, og få en bedre forståelse av hverandre.

– Det er viktig å gjøre det før en eventuell markering.

– Det er ikke noe beklagelse nært forestående, altså?

– Det vi har lært, er å ikke slå fast når det bør skje, for dette må modnes og skje i et samspill med mange andre.

Hiv Norge med egen rapport

Også Hiv Norge er i gang med en rapport som skal legges fram for Bispemøtet denne våren. Målet er å samle flest mulig erfaringen med kirkens behandling av mennesker med hiv og aids, særlig under hiv- og aidsepidemien på 80- og 90-tallet.

– Kirkens synspunkter og uttalelser hadde på den tiden en langt større påvirkning i viktige samfunnsspørsmål, særlig når det omhandlet moralske og etiske spørsmål. Kirken hadde også større påvirkning i politiske spørsmål og overfor mediene, skrev Hiv Norge i en pressemelding om arbeidet tidligere i år.

Organisasjonen trekker fram radioprekenen i 1985, der prest og senere biskop Bjørn Bue sa at aids var eksempel på hva som kan skje når en bryter Guds lover, som et særlig grovt eksempel på kirkens behandling av hiv-smittede.