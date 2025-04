– I begrunnelsen til Statsforvalteren opplever vi at de går for langt i det å definere hva som er sentralt i religionsutøvelse og det indre anliggende i trossamfunnene, sier Henrik Erhard Hermansen, generalsekretær i Norges Kristne Råd (NKR).

Det er en paraplyorganisasjon for 24 kristne kirker og trossamfunn. I 2021 ble Brunstad Christian Church (BCC) tatt opp som NKR-medlem.

Denne uken ble det kjent at BCC har fått et forhåndsvarsel fra Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus om at de kan miste statstilskuddet.

I forhåndsvarselet problematiseres det hvordan BCC forskjellsbehandler personer som lever i et homofilt samliv. At denne gruppen ikke får bli medlem i trossamfunnet og ikke får delta på en rekke aktiviteter, mener den statlige etaten er «uforholdsmessig inngripende» og ikke lovlig etter likestillings- og diskrimineringsloven.

Ifølge Statsforvalteren fremstår det ubestridt at BCC Norge praktiserer en form for diskriminering av homofile, som lever i homofile samliv. Det er imidlertid måten BCC begrunner forskjellsbehandlingen på som Statsforvalteren reagerer på.

TILSKUDD: BCC Norge fikk 12,6 millioner i offentlig støtte i 2023. For 2024 er tallet 13,4 millioner kroner. Bildet er fra trossamfunnets sommerstevne for to år siden. (Julie Horpestad)

«Manglende toleranse»

Ifølge BCCs bibelforståelse er ekteskapet forbehold én mann og en kvinne. Seksuelt samliv eller praksis som skjer utenfor disse rammene mener de derfor er synd. Av den grunn vil personer som lever i likekjønnet ekteskap eller homofilt samliv, ikke innvilges medlemskap, har BCC forklart i sin tidligere korrespondanse med Statsforvalteren.

«Dette er en forskjellsbehandling som er begrunnet i religiøse læresetninger, og som derfor er saklig og lovlig», har BCC skrevet.

Formålet med forskjellsbehandlingen, ifølge BCC, er å beskytte de øvrige medlemmenes og trossamfunnets legitime interesser fra å bli forstyrret av personer som ikke bekjenner seg til og støtter deres trosgrunnlag og formål.

Men her er ikke trossamfunnet konsekvente, mener Statsforvalteren. BCCs offentlige gudstjenester er nemlig åpne for alle, inkludert homofilt samlevende, påpekes det i forhåndsvarselet.

Og slik den statlige etaten ser det, er gudstjenester «mest i kjernen av selve religionsutøvelsen».

«Når det ikke er gitt noen nærmere forklaring på hvorfor det er viktig for samfunnet å forskjellsbehandle for hva gjelder deltakelse i de fleste av aktivitetene i samfunnet, men ikke for hva gjelder deltakelse i gudstjenester, indikerer det at forskjellsbehandlingen handler mer om manglende toleranse på et mer personlig og kulturelt plan, enn at forskjellsbehandlingen er av stor betydning for medlemmenes religionsutøvelse», heter det i forhåndsvarselet.

Statsforvalteren understreker at de ikke har mottatt varsel fra noen som selv hevder å være utsatt for denne formen for forskjellsbehandling. Ut fra BCC sitt eget regelverk mener de likevel at den «inngripende forskjellsbehandlingen» av homofile medlemmer bryter med likestillingsloven, paragraf 9.

Vi mener det er påfallende at Statsforvalteren her faller ned på en konklusjon ut fra et premiss de selv definerer til å være utenfor hva som reguleres av lov — Henrik Erhard Hermansen, generalsekretær i Norges Kristne Råd

– Kan ikke benyttes som argument

Her går imidlertid Statsforvalteren for langt, mener Henrik Erhard Hermansen.

– At Statsforvalteren her definerer gudstjenesten som det sentrale i trossamfunnets trosutøvelse, og at trossamfunnet derfor diskriminerer når de lukker enkelte andre aktiviteter, faller utenfor deres kompetanseområde, sier han.

Generalsekretæren viser til at Statsforvalteren i det samme dokumentet påpeker at dette er noe de ikke skal mene noe om.

– Vi mener det er påfallende at Statsforvalteren her faller ned på en konklusjon ut fra et premiss de selv definerer til å være utenfor hva som reguleres av lov.

Hermansen påpeker at gudstjenesten i mange trossamfunn blir sett på som en utadrettet, åpen aktivitet, mens andre typer aktiviteter er rettet mot trossamfunnets egne medlemmer.

– Dette er ikke uvanlig, og kan ikke benyttes som argument for diskrimineringsvurderinger, mener han.

Videre mener han at Statsforvalteren ikke skal definere spiritualitet og innholdet i religionsutøvelse i det enkelte trossamfunn.

– Hva trossamfunnet lærer, og hvem som kan bli medlemmer, må defineres av trossamfunnet selv. Trossamfunnet kan også selv sette grenser for hvilke aktiviteter som er åpne eller lukket for andre enn deres egne medlemmer, sier Hermansen.

– Uforenlig med medlemskap

Daglig leder i BCC Norge, Morten Kristoffersen, har uttalt at Statsforvalters innstilling kan «ramme mange andre kirker og trossamfunn» i Norge.

– Ja, det vil kanskje ramme flere, svarer Hermansen på spørsmål om han tror dette stemmer.

– Har flere av Norges Kristne Råds medlemsorganisasjoner medlemsvilkår som innebærer nekt av medlemskap for homofilt samlevende?

– Det er kjent at det i noen av Norges Kristne Råd sine medlemskirker hvor det å leve homofilt samlevende går på tvers av deres teologiske forståelse av ekteskap og samliv, - og for flere av disse vil dette derfor være uforenlig med medlemskap, sier Hermansen.

Han påpeker at de ikke kjenner detaljene i alle medlemssamfunnenes medlemskapskriterier, eller praksis i forhold til deltakelse i aktiviteter.

Brunstad Christian Church

Uoffisielt kalt Smiths Venner.

Grunnlagt av Johan Oscar Smith i 1898, i Vestfold.

Etablert i nesten 50 land.

Hadde nesten 9.026 medlemmer i Norge 2022.

19 menigheter registrert i Norge.

Har 25.000 trosfeller på verdensbasis.

BCC Norge fikk 12,6 millioner i offentlig støtte i 2023. For 2024 er tallet 13,4 millioner kroner.

Kilde: snl.no/statsforvalteren.no / BCC.no

