En gang i årets deler Menneskeverd ut Livsvernprisen. Den går til personer eller organisasjoner som har bidratt positivt til å verne om menneskeverdet.

I år går prisen til Marine og Bjørn Einar Romøren og Jorunn og Stefan Heggelund. Det skriver Menneskeverd i en pressemelding.

I begrunnelsen for prisen står det ifølge pressemeldingen:

«Livsvernprisen 2025 går til Jorunn H. og Stefan Heggelund, og Martine R. og Bjørn Einar Romøren, for deres åpenhet om møtet med helsevesenet da de ventet barn med Downs syndrom».

Morten Dahle Stærk - Menneskeverd. (Erlend Berge)

Overlykkelig

Stefan Heggelund og kona Jorunn deler prisen med den gamle skihopperen og kona. I et intervju med Menneskeverd sier Jorunn:

– Vi var overlykkelige over at jeg var gravid og at vi skulle få et barn til. Men da jeg stadig ble spurt om jeg ville ta ham bort, var det som om barnet vi ventet ikke var noe å glede seg over. Men se på ham da – han er den beste lillebroren vi kunne få

Selve prisutdelingen foregår 13. mai i Oslo.

Generalsekretæren

Morten Dahle Stærk er generalsekretær i Menneskeverd. Han sier det er et privilegium å gi prisen til de to ekteparene:

– De har gitt ansikt til en problemstilling som vi har erfart at er høyaktuell. Hvis vi skal lykkes med å skape et samfunn med plass til alle, så må vi starte med å feire ethvert barn som kommer til verden. Alle de fire foreldrene har det siste året latt seg intervjue i ulike kanaler om hvordan det er å ha barn med Downs syndrom