Det bekrefter May Line Angell, som er sokneprest i Tromsø domkirke. Hun er kontaktperson for etternominasjonen av Lægdene.

– Det er et veldig stort engasjement i denne saken. Det er sjelden at kirken er i front i nyhetsbildet lokale medier over så mange dager som det har vært nå, så trøkket er veldig stort. Vi får også mange henvendelser fra hele bispedømmet og landet, sier Angell.

Da Vårt Land i januar sonderte mulige kandidater til å bli ny biskop i Nord Hålogaland, var domprost Stig Lægdene manges favoritt. I Tromsø har han vært sokneprest og domprost, prest i Kirkens Bymisjon og rektor ved Kirkelig utdanningsenter i Nord. I perioder hvor Olav Øygard har vært borte har Lægdene fungert som biskop.

Mange ble derfor overrasket 2. april, da bispedømmerådets nominerte kandidater ble gjort kjent. Lægdene var ikke blant de fem nominerte.

Kirkens regler for valg av biskop åpner for supplerende nominasjon. Dersom en gruppe på hundre stemmeberettigede personer fra tre ulike prostier går sammen om en kandidat, kan vedkommende bli nominert i tillegg til de fem.

Vil samle inn flere underskrifter

Ifølge May Line Angell har de nå klart å samle i overkant av 100 underskrifter for å etternominere Lægdende. De vil imidlertid innhente noen flere signaturer før de sender inn listen til Kirkerådet.

– Hvorfor tror du det er så stort engasjement i saken?

– Jeg tror Stig Lægdene for mange er et bilde på kirkens åpenhet. En del reagerer nok også på at deres prest, som står for det de selv står for, ikke kom med. Dermed kan de synes at demokratiet ikke fungerer helt

– Hvorfor tror du Lægdene ikke var blant de fem nominerte?

– Det er litt vanskelig å spekulere i. Det kan være et stemmesystem som gjør det litt tilfeldig. Det kan også være at det er mange i bispedømmerådet som er glad for at denne etternomineringen faktisk skjer. Som vi sier til folk: Det er ikke nå vi stemmer, men vi synes det er rart å stemme uten hans navn som en mulighet.

– Overraskende og skuffende

Stig Lægdene har tidligere sagt følgende til Vårt Land om at han ikke ble nominert:

– Det er ingen menneskerettighet å være blant de fem nominerte, og iallfall ikke å bli biskop. Men jeg synes det var overraskende og skuffende å ikke være på lista. Det betyr ikke at jeg ikke synes det er flotte kandidater på lista.

Dette er de fem kandidatene som bispedømmerådet har nominert: