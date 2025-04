Vårt Land har tidligere skrevet om at Eivindsplass, gården som den folkekjære presten Karsten Isachsen bygde opp gjennom fire tiår, er lagt ut for tvangssalg. Årsaken til tvangssalget er de økonomiske vanskelighetene til Berent Friele, kaffearvingen som har eid Eivindsplass siden 2016.

Både Berent Frieles samboer og en av hans tidligere kreditorer, Tore Rygh Gard, bød på eiendommen, med bud i trettimillionersklassen, ifølge DN.

Nå har Buskerud tingrett stadfestet budet på 35 millioner kroner, som er gitt av Tore Rygh Gard. Det betyr at retten mener budet er akseptabelt og at tvangssalget gjennomføres dersom ingen av partene anker på kjennelsen. Før ankefristen utløper er ikke kjennelsen rettskraftig.

Først lå prisatydningen på 45 millioner kroner, før den ble satt ned til nettopp 35 millioner.

Gården ligger i Skurdalen, en sidedal til Hallingdal, en kort kjøretur fra Geilo.

Legatet var eneste arving

Da Karsten Isachsen gikk bort i 2016 var legatet i hans navn eneste arving etter ham. Styreleder for legatet, Knut Müller-Nilssen, har tidligere forklart for Vårt Land at det var viktig for Isachsen å selge til en kjøper som ønsket å videreutvikle og drive Eivindsplass i henhold til tradisjoner og kultur. Eiendommen ble solgt for 16 millioner kroner i 2016.

– Hvordan oppleves det at Karsten Isachsens livsverk har blitt gjenstand for konkurssak og tvangssalg?

– Karsten døde i 2016, i trygg forvissning om at en omsorgsfull eier hadde overtatt hans kjæreste sted på jord. Som Vårt Lands lesere formodentlig er kjent med, kan vi ta svært lite med oss den dagen vi dør, og hva som har skjedd etter at Karsten solgte gården har verken han eller vi som var nær ham sterke følelser for, forklarte Müller-Nilssen.

---

Eivindsplass

Ligger i Skurdalen, en sidedal til Hallingdal, om lag et kvarters kjøring fra Geilo.

Eiendommen er på 4493 dekar og har totalt 29 bygg.

Ble kjøpt av Karsten Isachsen i 1975 og drevet som kurs- og konferansesenter mellom 1990 og 2003.

Kjøpt av Berent Friele for 16 millioner kroner i 2016.

---