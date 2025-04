– Når føler du deg nærmest Gud?

Artist og barne- og ungdomsarbeider Eric Tryland får spørsmålet i Vårt Land-podkasten Åpenbart.

– Når man er fullstendig ærlig, med seg selv og med folk rundt – og ikke minst med Gud.

I sommer fikk Tryland en livsomveltende beskjed, som han forteller om i ukas episode.

En uventet graviditet.

Etter hvert ba han en veldig konkret bønn. Tryland og hun som nå er kona hans hadde ikke råd til leilighet. Trodde de.

«Gudfeldig»

– Jeg ber ikke om en kåk i øverste etasje på Tjuvholmen. Jeg ber om et sted vi kan bo som en liten familie.

– Men kjære Gud, la det ikke bli på Notodden, sier Tryland lattermildt når han gjengir bønnen.

Og modererer seg: Å flytte ut av byen kan bli aktuelt om noen år.

– Jeg følte meg så trygg på den bønnen.

Ett av forbildene til Tryland er misjonslegenden kalt broder Andreas. Hans bok om bønn har inspirert 26-åringen.

– Du kan be ganske selvsikkert, og du kan be ganske målretta til Gud, når du vet hva han vil.

SAMTALE: Hør episoden med Eric Tryland i podkasten Åpenbart, som finnes åpent på alle plattformer. (Erlend Berge)

Så den kommende faren ba om et sted hvor både venner og uteliggere kunne føle seg hjemme.

Det kunne nærmest være et kott. Men de ønsket at det skulle være et hjem til velsignelse for andre.

– Og da følte jeg meg litt som broder Andreas, men og sa til Tiia (kona, journ.anm.): Kan vi slappe litt av på det der nå? Vi må selvfølgelig fortsette å snakke om det og søke på Finn, det er jo ikke sånn at det plutselig kommer et brev i postkassa: Vær så god, du har fått en leilighet.

– Men la oss bare kutte ut den bekymringa.

Den lille familien får kjøpt et krypinn i en koselig bydel i hovedstaden, «altfor billig».

---

Podkasten Åpenbart

Ukentlig samtalepodkast om tro, tvil, eksistens, fenomener og åndelighet.

Programledere er religions- og featureredaktør Elise Kruse (i permisjon) og journalist Ruth Einervoll Nilsen.

Gjester våren 2025 er blant andre Eric Tryland, Espen PA Lervaag, Mímir Kristjánsson og Sofie Marhaug.

Få med deg alle episodene her.

Finnes på de fleste plattformer: Apple, Spotify, Acast osv.

---

– Så leser vi VG etterpå at de som kjøpte bolig i desember i Oslo, har gjort et røverkjøp. Og det var oss, helt tilfeldig, på grunn av alle disse tingene.

– Gudfeldig, vil jeg da si. Så å tørre å bare hvile litt i at han er med, da.

I kø for kos

Hendelsen som har preget det siste året til Tryland kunne fått kristne til å rynke på den moralske nesen. Idealet om sex før ekteskapet står høyt i mange frikirkelige kretser.

Men slik har det ikke vært i kirka til Tryland.

Snarere står folk i kø for å holde den få uker gamle babyen.

Slik står også Jesus fram for ham.

– Er dette et Jesus-bilde du hadde med deg fra før, eller er dette en Jesus som har vist seg for deg det siste året?

GIFT: Ringen av jern kostet rundt 200 kroner, og ble kjøpt i hast før spontanbryllupet. I podkasten forteller Tryland om latterkrampen og lykken på vei hjem fra vielsen. (Sindre Deschington)

– Det har kanskje blitt tydeligere for meg det siste året.

Likevel har fortellingene om Sakkeus og kvinnen ved brønnen vært historier som alltid har vist Tryland hvordan Jesus møtte folk.

– Det jesusbildet har jeg hatt hele mitt liv, mye takket være familien.